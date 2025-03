Führerschein im Lotto gewonnen? Diese Städte haben die schlimmsten Autofahrer

Wer auch nur hin und wieder mit dem Auto unterwegs ist, kennt es: Meist dauert es nicht lange, bis irgendein Straßenrowdy daherkommt und den Blutdruck hochtreibt. Aber in welchen deutschen Städten findet ihr wirklich die schlimmsten Autofahrer?

Mehr Glück aus Verstand? Diese Städte haben miese Autofahrer

Kommt es euch auch oft so vor, als könnten wieder mal alle anderen nicht fahren? Nur ihr selbst kennt die Verkehrsregeln und beherrscht euer Auto, wenn es darauf ankommt. Das geht vielen so – und wenn die Autofahrer sich gegenseitig benoten, kommt dabei ein spannendes Ranking zusammen (Quelle: Finn).

Die Top 10 der Städte mit den schlechtesten Autofahrern:

Kiel (Bewertung: 4,6) Ludwigshafen am Rhein (Bewertung: 4,6) Braunschweig (Bewertung: 4,6) Duisburg (Bewertung: 4,6) Hannover (Bewertung: 4,5) Dortmund (Bewertung: 4,5 ) Wiesbaden (Bewertung: 4,4) Mannheim (Bewertung: 4,4) Bielefeld (Bewertung: 4,4) Potsdam (Bewertung: 4,4)

Wer in Kiel, Ludwigshafen, Braunschweig oder Duisburg auf der Straße unterwegs ist, sollte diesen Ergebnissen zufolge besonders auf der Hut sein. Auch Hannover und Dortmund sind echte Herausforderungen für Können und Geduld.

Einen Zusammenhang zu anderen von Finn untersuchten Parametern wie der Dichte an Autos insgesamt, der Zahl der Unfälle oder Menge an Blitzern gibt es offenbar nicht. Es finden sich zwar oft die gleichen Städte weit vorn wieder, jedoch gibt es auch immer wieder Unterschiede. Das spricht laut Finn dafür, dass sich auf das individuelle Fahrverhalten in den Städten schließen lässt.

Es geht viel besser! Magdeburg führt Fahrkunst-Ranking an

Die besten Autofahrer sind den Daten von Fahrerbewertung.de zufolge in Magdeburg unterwegs. Hier seht ihr die aktuelle Top 10 der Städte mit den besten Fahrern:

Magdeburg (Bewertung: 2,7) Bochum (Bewertung: 3,0) Kassel (Bewertung: 3,2) Schwerin (Bewertung: 3,3) Osnabrück (Bewertung: 3,4) Freiburg (Bewertung: 3,5) Rostock (Bewertung: 3,6) Hamm (Bewertung: 3,7) Krefeld (Bewertung: 3,7) Oldenburg (Bewertung: 3,7)

Finns Analyse ist nicht die erste dieser Art. So landete etwa Mindelheim in Bayern zuvor auf dem unrühmlichen ersten Platz, Kiel nur an zweiter Stelle. Das dürfte aber auch an der Größe liegen, da Finn explizit Großstädte untersucht.

Die Analyse basiert auf Daten der 49 größten deutschen Städte, wobei aus jedem Bundesland mindestens zwei Städte berücksichtigt wurden – das Saarland ausgenommen. Für die Bewertung der Autofahrer greift Finn auf die Plattform fahrerbewertung.de zurück. Die Bewertung wird wie bei Schulnoten von 1 bis 6 vergeben. Finn erklärt: „Die Daten zeigen die durchschnittlichen Bewertungen von Verkehrsteilnehmenden bezogen auf das jeweilige Kennzeichen der Stadt.“

