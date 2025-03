Führerschein mit Ablaufdatum: EU stellt die Weichen

Schärfere Regeln für Führerscheine hätten nicht geschadet

Die EU hätte gerne zu härteren Maßnahmen greifen dürfen. Selbst alle fünf Jahre verpflichtende Gesundheitstests für alle Fahrer, unabhängig vom Alter, wären mir lieber als gar keine – und nichts anderes hat man jetzt entschieden.

Mal im Ernst: Wenn eine Selbstauskunft anhand eines Fragebogens als ausreichend anerkannt wird, kann man es auch gleich sein lassen. Wo wir schon dabei sind: Warum überhaupt einen Führerschein machen? Fahren darf ja eh jeder.

Ja, man muss dann auch dafür sorgen, dass alle Menschen Alternativen haben, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst fahren dürfen. Das ließe sich einrichten. Schließlich wollen Merz und Co. doch verpflichtende Freiwilligendienste zurückbringen. Fahrer kann man auf diese Art wohl einige zusammenkriegen.

Aber der wirkliche Hohn ist es, dass die EU mit diesen Regeln für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen will – und schon diese kleinen Einschnitte nicht zuletzt am deutschen Widerstand in der EU scheitern. Dabei gebe es ein viel schärferes Schwert: her mit dem europäischen Tempolimit!

Aber dann ist auch der Dexit nicht mehr fern. Und den kann sich wirklich keiner wünschen!