Verdienst als Uber-Fahrer – So hoch ist das Gehalt in Deutschland

Fahrdienste wie Uber sind seit einigen Jahren eine echte Konkurrenz für Taxis. Sie lassen sich einfach per App buchen und zeigen dem Nutzer dabei gleich den Preis an. Sie sind teilweise günstiger als Taxis – aber nicht zwangsläufig. Was bedeutet das für den Verdienst von Uber-Fahrern? Können sie von ihrem Einkommen leben?

Wie viel verdient ein Uber-Fahrer in Deutschland?

Wie viel ein Uber-Fahrer in Deutschland genau verdient, ist gar nicht so leicht herauszufinden. Denn die meisten Berichte beziehen sich auf Fahrer in den USA. Dort ist das Gehalt natürlich nur schwer mit einem Verdienst in Deutschland vergleichbar. Laut dem RBB beträgt der Verdienst 42,50 Euro in der Stunde, also um die 340 Euro am Tag. Dabei handelt es sich um Angaben, die von Uber selbst bestätigt wurden.

Entsprechen diese Angaben der Realität?

Allerdings sieht die Realität in mehreren Fällen offenbar anders aus. Denn Uber beschäftigt die Fahrer nicht selbst, sondern kooperiert mit Subunternehmern. In der RBB-Meldung werden mehrere Uber-Fahrer zitiert, die von prekären Arbeitsbedingungen berichten.

Demnach müssen sie zum Teil deutlich mehr arbeiten, sodass am Ende nicht einmal der Mindestlohn übrig bleibt. Einige Fahrer müssen erhebliche Beträge in Bargeld an ihren Chef zahlen. Damit ist es für viele nicht möglich vom Verdienst als Uber-Fahrer zu leben.

Was sind die Schwächen des Uber-Systems?

Die prekären Arbeitsverhältnisse entstehen dadurch, dass zum Teil Firmen ohne und mit gefälschter Konzession als Subunternehmer agieren, wie Welt berichtet. Die Rede ist von „mafiösen Strukturen“. Die Überprüfung der Konzessionen war für Uber in der Vergangenheit schwierig. Das soll nun erleichtert werden, um unzulässige Anbieter aus dem Bestand zu drängen.

Wenn ihr Uber-Fahrer werden wollt, solltet ihr darauf achten, einen seriösen Arbeitgeber zu finden. Dann ist auch ein branchenübliches Gehalt als Uber-Fahrer gewährleistet.

Wie hoch ist das Gehalt eines Uber-Eats-Fahrers?

Laut dem Portal Glassdoor.de verdient ein Uber-Eats-Fahrer zwischen 11 und 14 Euro pro Stunde. Das liegt in etwa in dem Bereich, den auch Lieferando seinen Fahrern anbietet. Anders als Lieferando macht Uber Eats das Gehalt nicht öffentlich.



