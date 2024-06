Deutsche Bahn stockt auf: Attraktive Spar-Preise jetzt abstauben

Wer genau aufs Geld achtet, entscheidet sich oft für den Zug. Die Deutsche Bahn hat dabei aber nicht immer unbedingt preislich die Nase vorn. Ein aktuelles Angebot soll das ändern – gerade für weiter entfernte Ziele in Europa. Wollt ihr euch die günstigen Konditionen sichern, müsst ihr euch aber beeilen.

Günstig durch Europa mit der Deutschen Bahn: DB stockt Spar-Angebot auf

Deutsche Bahn oder doch lieber Flixtrain? Wer aufs Geld schaut und keine extrem weiten Strecken zurücklegen muss, entscheidet sich bei dieser Wahl gerne für die DB-Konkurrenz. Doch wenn ihr mit dem Zug ins europäische Ausland reisen und dabei sparen wollt, hat die Bahn jetzt ein attraktives Angebot parat.

Vom 3. bis 9. Juni 2024 könnt ihr Tickets zum Super Sparpreis Europa buchen. Der beginnt – je nach Ziel – ab 19,90 Euro pro Fahrt. Der Sparpreis Europa hingegen geht ab 22,90 Euro los (bei der Deutschen Bahn ansehen). Für den Aktionszeitraum hat die Deutsche Bahn ein zusätzliches Kontingent von 500.000 Tickets bereitgestellt. Anlass sind die Europawahlen am 9. Juni.

So wirbt die DB auch mit dem Slogan: „Jetzt wählen, dann reisen!“ Wer im Aktionszeitraum ein Ticket bucht, kann damit allerdings nicht sofort in den nächsten Zug springen. Die Sparpreise und Super Sparpreise der DB sind letztlich Frühbucherrabatte. Der erste mögliche Geltungstag für ein Ticket aus dem aktuellen Europa-Angebot ist der Bahn zufolge der 2. September 2024.

Los geht es mit den Preisen für eine Fahrt nach Brüssel ab 19,90 Euro. Auch Amsterdam ist zu diesem Preis erreichbar sowie einige Ziele in Italien. Ihr könnt beispielsweise auch nach Kroatien, Startpreis sind hier 29,90 Euro. Je nach Beliebtheit der Ziele gibt es mehrere Verbindungen pro Tag, die für die Buchung per Super Sparpreis Europa zur Verfügung stehen.

Was ihr über die App der Deutschen Bahn wissen müsst:

DB Navigator: Die App der Deutschen Bahn

DB erwartet großen Andrang – und lässt Sitzplatzkosten fallen

Die DB rechnet offenbar mit großem Interesse an den günstigen Verbindungen: So heißt es auf der offiziellen Informationsseite einerseits, dass das Angebot bis zum 9. Juni gilt – oder solange der Ticketvorrat gilt. Außerdem gibt es für den Buchungszeitraum eine Reservierungspflicht für Sitzplätze. Das hat den Vorteil, dass ihr in der Regel nicht extra für einen Sitzplatz zahlen müsst.

Wer sich ein Ticket zum Super Sparpreis sichern will, sollte aber beachten, dass die DB hier in der Regel keine Stornierung ermöglicht:

Ihr solltet euch also sicher sein, wann genau ihr die Fahrt antreten wollt. Ihr seid außerdem anders als beim Flexpreis an eure Zugverbindung gebunden.

