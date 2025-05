23 E-Book-Schnäppchen: Kostenlose Kindle-Bücher bei Amazon

Bedrohlicher Bernstein, KI, Smoothies, Drachen und Liebe in der Berliner U7: Wer heute zugreift, bekommt eine schöne Auswahl an Gratis-E-Books. Wieviel Zeit hat man, sich in der längsten unterirdischen U-Bahn Deutschlands zu verlieben?

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Dem Milliardär vertrauen (Die widerwillige Braut 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:21 Uhr

Wildes irisches Herz (Geheimnisvolle Bucht 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:21 Uhr

Die Briefkastenfreundschaft Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:24 Uhr

Familienrezepte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:26 Uhr

Verflixt verliebt: Atlanta City Cops Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:30 Uhr

In der U7: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:32 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Der Arkanische Wanderreiter: Ein mythisches Fiktion-Abenteuer eines einsamen Kriegers und Zauberers Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:33 Uhr

Ein Tribut für den Alpha (Alma-Venus-Wandlerbräute) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:22 Uhr

Meine schöne Verräterin: Verbündete des Fae-Reiches (Paranormale Außenseiter 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:23 Uhr

Der Nostradamus-Code: Kein Mythos. Kein Zufall. Ein Code – entschlüsselt in letzter Minute Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:26 Uhr

Die Chronisten von Heidelberg Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:27 Uhr

KALIYA: Schemen des Lebens Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:29 Uhr

Feuerspucker Biest (Drachen Von Bayou 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:31 Uhr

KI: Thriller | bedrohlich - mysteriös - hochaktuell Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:32 Uhr

Elira: und die Zerbrochene Flamme Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:37 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

The Shadow Children (Sloane & Maddie, Peril Awaits Serie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:23 Uhr

Das Bernsteinkartell Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:28 Uhr

Gottesschwur: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:35 Uhr

Echos der Küste: Wellen der Vergangenheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:38 Uhr

Love Is For Tomorrow: Thriller - Spione, Agenten und Terror in Russland Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:40 Uhr

Destruktive Selektion (Selektions Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:41 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

Schlürf dich happy: 150 Smoothies, die süchtig machen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:29 Uhr

Zero-Waste Küche: Rezepte ohne Abfall: Von Wurzel bis Blatt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 09:36 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Bargain with the Billionaire: Ein Steinreicher Junggesellenroman (Buch 1) (Steinreiche Junggesellen) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 08:19 Uhr

Vom Milliardär angestellt: Die Milliardärsbrüder Buch 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 08:16 Uhr

Die Lady und die Diebin: Skandal & Saphir (Scandal & Sapphire German Edition), #1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 07:57 Uhr

BBC Schlampe Laura: Affären-Erotikgeschichte einer treulosen Ehefrau Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 07:24 Uhr

Die Übersetzerinnen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 08:11 Uhr

Velvet: Zwischen Saiten und Gläsern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 08:14 Uhr

INITIUM: Alles beginnt lange bevor es jemand bemerkt. (Dupont Akademie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 07:25 Uhr

A Ghoulish Midlife: Ein Mystery-Roman aus der Paranormal Women’s Fiction (Witching After Forty 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 04:57 Uhr

Das Vermächtnis der Anden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 07:52 Uhr

Die Feuer-Prophezeiung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 08:02 Uhr

Das Siegel des Schattens: Das Böse ist erwacht (Codex Umbra – Die Schatten-Saga 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 08:34 Uhr

Jade und Gold: Der Pakt mit dem Drachen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 04:25 Uhr

Die letzte Lektion: Das Spiel des Tricksters Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 04:40 Uhr

Mord im Tempel Salomos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.05.2025 07:58 Uhr

