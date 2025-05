Diese außergewöhnliche Fantasy-Reihe hat wirklich mein Leben verändert

Diese Buchreihe hat wahrscheinlich meine Konzentrationsfähigkeit gerettet.



Eine Kolumne von Marina Hänsel

Ich liebe Robin Hobbs Farseer-Trilogie und alle Bücher, die folgen

Die Fantasy-Autorin Robin Hobb hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Vor nunmehr fast 5 Jahren habe ich versucht, mir das tägliche Lesen wieder beizubringen – klar, als Kind war das einfach, doch ab dem jungen Erwachsenenalter habe ich aufgehört, ganze Bücher zu verschlingen. Einfach, weil ich andere Dinge zu tun hatte.

Heute lese ich jeden Tag. Meine Bücherregale sind voll, und wenn meine Augen und mein Geist einfach mal eine Auszeit von den ganzen Bildschirmen brauchen, setze ich mich mit einem Tee und einer Decke auf meinen Sessel und versinke in den fantastischen Welten, die Bücher zu bieten haben. Robin Hobbs Lebenswerk wird wahrscheinlich aber immer meine absolute Nummer 1 bleiben. Denn ihre Mittelalter-Fantasy-Bücher sind etwas ganz Besonderes – so besonders tatsächlich, dass auch viel bekanntere Autoren wie George R.R. Martin nur voller Lob für sie sind (Quelle: The Guardian). Zu Recht.

Robin Hobbs Farseer-Trilogie, die ersten Bücher in ihrer gigantischen Fantasy-Welt, haben mich damals derart begeistert, dass ich tagelang gelesen habe und nicht mehr aufhören konnte. Wegen ihr habe ich meine Liebe zu Büchern wiedergefunden – und deswegen sollte jeder Fantasy-Fan zumindest einmal probieren, in ihrer Welt zu versinken.

Die deutsche Version von Assassin’s Apprentice:

Die Gabe der Könige: Roman (Die Chronik der Weitseher, Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.05.2025 14:12 Uhr

Assassin’s Apprentice und ein ganzes Leben in einer der besten Fantasy-Welten überhaupt

Assassin’s Apprentice ist das erste Buch, welches euch in die fantastische Welt von Robin Hobb einführt. Hier lernt ihr auch Fitz kennen, den Protagonisten von ganzen neun Büchern – und in diesen Büchern werdet ihr seine ersten Erinnerungen als Kleinkind bis ins hohe Alter verfolgen können. Das gibt es gar nicht so oft im Fantasy-Genre: Das ganze Leben eines sehr besonderen, fiktiven Menschen erleben zu dürfen, und das über derart viele Bücher hinweg.

Darum geht es in Assassin’s Apprentice: Fitz ist der Bastard eines Prinzen und einer Bauersfrau, weswegen er auch an den Hof des Königs geholt wird, um dort dienen zu können. Während sich die Intrigen am Hof mehren, wird er zum Assassinen ausgebildet – doch Fitz beherrscht verpönte und gefährliche Kräfte, und eigentlich hat er auch seinen ganz eigenen Kopf. Er muss stets entscheiden, ob er nach seinen eigenen Vorstellungen handelt oder aber seine Befehle befolgt.

The Complete Farseer Trilogy: Assassin's Apprentice, Royal Assassin, Assassin's Quest [Paperback] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.05.2025 18:26 Uhr

In der Welt von Robin Hobb lernt ihr hochkomplexe Charaktere kennen, die sich alsbald wie komplett echte Menschen anfühlen werden. Ihre Schreibkunst ist bemerkenswert und wird selbst von den größten Autoren bewundert – ich selbst hatte bei ihr stets das Gefühl, immer weiterlesen zu können; einfach, weil es derart fantastisch geschrieben ist. Hobb ist auch berühmt dafür, ihre Charaktere schweren Prüfungen zu unterziehen und dann zu zeigen, wie sie mit den Traumata lernen müssen, zu leben. Fitz ist da das Paradebeispiel. Doch so dunkel sein Leben zuweilen auch sein mag, gibt es immer Hoffnung, Liebe und Freunde, die sich wie eine Familie anfühlen – für ihn und auch für den Leser.

In Robin Hobbs Universum gibt es, wie bereits erwähnt, drei Trilogien, die das Leben des Protagonisten Fitz verfolgen. Dazwischen gibt es noch die Trilogie The Liveship Traders, welche separat gelesen werden kann, und dann noch The Rain Wild Chronicles – vier Bücher, die ebenfalls in derselben Welt stattfinden, aber Fitz nicht als Protagonisten in den Fokus stellen.

Vor fünf Jahren: Ich bin gerade dabei, das erste Buch der Farseer-Trilogie zu lesen – und ich bin richtig fiebrig vor Begeisterung. (© Marina Hänsel / GIGA)

Anfangen könnt ihr etwa mit Assassin’s Apprentice (Farseer-Trilogie) oder aber The Ship of Magic (The Liveship Traders). Ich persönlich würde allerdings Assassin’s Apprentice empfehlen – ganz besonders, wenn ihr es mögt, aus der Perspektive eines einzelnen Charakters zu lesen. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben, wie ich!

Ihr mögt es eher, aus der dritten Person und über mehrere Charaktere zu lesen? Fangt mit Ship of Magic an!

Ship of Magic: Robin Hobb (The Liveship Traders, Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.05.2025 17:37 Uhr

