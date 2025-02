Amazon zieht die Zügel an: Kindle verliert wichtige Funktion

Kindle-Nutzern steht eine unangenehme Änderung bevor: Amazon schafft die Möglichkeit ab, E-Books per USB auf den E-Reader zu übertragen. Ab Ende Februar lassen sich Bücher nur noch über eine WLAN-Verbindung auf das Gerät laden.

Kindle: Amazon entfernt USB-Übertragung

Ab dem 26. Februar können E-Books nicht mehr per USB auf Kindle-E-Reader übertragen werden. Stattdessen bleibt den Nutzern nur noch die Synchronisation über WLAN. Das macht es schwieriger, gekaufte Bücher lokal zu sichern – und treibt Nutzer in eine größere Abhängigkeit vom Amazon-Ökosystem.

Berichten von Kindle-Besitzern zufolge blendet Amazon beim Herunterladen von Büchern bereits einen Warnhinweis ein: „Ab dem 26. Februar 2025 wird die Option ‚Download & Transfer via USB‘ nicht mehr verfügbar sein“ (Quelle: Reddit). Das bedeutet, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, E-Books direkt auf den PC herunterzuladen und anschließend per USB-Kabel auf den Kindle zu übertragen.

Ob diese Änderung für alle Kindle-Modelle und in allen Ländern gilt, ist noch unklar. Bislang beschweren sich US-Nutzer über den Wegfall der nützlichen Funktion, in anderen Ländern ist die Ankündigung von Amazon noch nicht aufgetaucht. Das könnte sich aber in den nächsten Tagen schnell ändern. Amazon selbst hat sich bislang nicht offiziell zu den Hintergründen der Änderung geäußert.

Weitere Einschränkungen für Kindle-Nutzer

Auch wenn die Funktion für manche Nutzer nebensächlich erscheinen mag, könnte sie für einige Kindle-Besitzer erhebliche Nachteile mit sich bringen. Wer seine E-Books gerne lokal speichert oder ohne Internetverbindung auf seinen Kindle überträgt, steht nun vor einer Hürde. Insbesondere Nutzer, die ihre digitalen Bücher als Backup auf dem PC speichern, dürften von der Änderung betroffen sein.

