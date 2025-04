Wie ein echtes Buch: So einen E-Book-Reader gab es noch nie

Der erste farbige, faltbare E-Book-Reader der Welt ist da: Mit echtem Buch-Feeling und cleverer Technik soll der Mooink V von Readmoo neue Maßstäbe setzen. Ein paar wichtige Fragen bleiben aber noch ohne Antwort.

Mooink V: Faltbarer E-Book-Reader vorgestellt

Mit dem Mooink V hat der Hersteller Readmoo jetzt auf der Messe Touch Taiwan eine echte Neuheit vorgestellt. Der spezielle E-Book-Reader verfügt über ein 8 Zoll großes E-Ink-Gallery-3-Farbdisplay, das sich wie ein Buch zusammenfalten lässt. Das soll ein besonders natürliches Lesegefühl vermitteln. Das Aluminium-Magnesium-Gehäuse wiederum soll den Reader zudem stabil und dennoch leicht genug für unterwegs machen.

Das neue Farb-E-Ink-Display basiert auf jahrelanger Forschung: Laut Hersteller dauerte die Entwicklung ganze neun Jahre und erforderte 200.000 Falt-Tests, bis das Material massentauglich war. Der fertige Reader zeigt nun fast 50.000 verschiedene Farben an und soll eine deutlich schnellere Reaktionszeit für flüssigeres Umblättern haben (Quelle: Good e-Reader).

Die spezielle Materialschicht ermöglicht laut Hersteller realistischere Farbtöne und eine höhere Kontrastschärfe, was gerade beim Lesen von Magazinen, Comics oder farbigen Sachbüchern einen großen Unterschied macht. Für das Design zeichnet das KOTOK-Team des Sony Design Centers in Japan verantwortlich – bekannt durch das preisgekrönte GVIDO E-Note für Musiker.

Mooink V: Preis noch unbekannt

Mit dem Mooink V ist ein spannender neuer E-Reader in Sicht, der das mobile Lesen einfacher, farbenfroher und flexibler machen könnte. Einen Haken hat die Sache allerdings: Weder ein offizieller Preis noch ein konkretes Erscheinungsdatum stehen bislang fest. Interessenten müssen sich also noch gedulden, bis klar ist, ob sich die neue Technik im Alltag wirklich lohnt – und wie tief sie dafür in die Tasche greifen müssen.

