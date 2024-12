24 schöne Weihnachtssprüche: Für WhatsApp & Karten

Weihnachten erinnert mich daran, was tatsächlich wichtig ist im Leben: Nicht so sehr die Geschenke, sondern vor allem wärmende Liebe und die Nähe. Hoffentlich findet ihr hier Anregungen und Inspirationen, was alles in Weihnachtskarten, Telegram, Facebook oder WhatsApp kann, um jemandem eine kleine Freude zu machen. Von besinnlichen Grüßen bis hin zu witzigen Sprüchen ist alles dabei. Also dann…