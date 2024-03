EA verramscht kontroverses Need for Speed auf Steam für 6,99 Euro

Need for Speed Unbound spaltet die Fans: Ein Teil der findet den Anime-Look des Rennspiels klasse, die anderen können ihm überhaupt nichts abgewinnen. Wer sich am liebsten sein eigenes Bild machen möchte, kann sich das Rennspiel jetzt für 6,99 Euro auf Steam sichern.

Need for Speed Unbound Facts

Need for Speed Unbound für 6,99 Euro auf Steam

Mit Need for Speed Unbound wollte EA die Rennspielreihe endlich wieder auf Kurs bringen, stattdessen gab es schon zum Startschuss massig Fehlzündungen – und auch etwas mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung läuft der Motor noch nicht wirklich rund.

Anzeige

Im Schnitt waren in den letzten 30 Tagen nur knapp 6.000 Spieler gleichzeitig online (Quelle: SteamDB) – das ist für ein Service-Game einfach zu wenig. Doch EA scheint Need for Speed Unbound weiterhin nicht abwracken zu wollen. Stattdessen zieht der Publisher jetzt ein weiteres Ass aus dem Ärmel, um die Spielerzahlen auf dem PC in die Höhe zu treiben.

Denn bis zum 28. März 2024 könnt ihr euch Need for Speed Unbound zum Preis von 6,99 Euro sichern (bei Steam anschauen). Zum Vergleich: Normalerweise kostet die aktuelle Ausgabe der einst sehr beliebten Rennspielreihe 69,99 Euro – ihr spart also satte 90 Prozent.

Anzeige

Was sagt ihr zum Anime-Look von Need for Speed Unbound? Im Trailer gibt es erste Szenen zu sehen:

Need for Speed Unbound – Offizieller Enthüllungstrailer

Need for Speed™ Unbound Criterion Games

Wer will, kann sich Need for Speed Unbound für den PC übrigens auch über Amazon zum gleichen Preis von 6,99 Euro sichern (bei Amazon anschauen). Hier erhaltet ihr sogar eine klassische DVD-Box, die ihr euch ins Regal stellen könnt. Eine echte Disc liegt der Packung jedoch nicht bei. Wie inzwischen üblich, kriegt ihr lediglich einen Code, den ihr dann bei Origin oder in der EA App einlösen könnt.

Anzeige

Need for Speed Unbound (PC) | Code in der Box | Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.03.2024 16:55 Uhr

Der Metascore von 77 Punkten beweist: Need for Speed Unbound setzt keine neuen Rennspiel-Maßstäbe, für 6,99 Euro können Arcade-Racing-Fans jedoch getrost zuschlagen. Und falls euch das Spiel doch überhaupt nicht taugt, könnt ihr es ja innerhalb von 14 Tagen wieder zurückgeben – vorausgesetzt, ihr habt innerhalb dieser Zeit nicht mehr als zwei Stunden gespielt.

Beim nächsten NfS-Teil will EA einiges anders machen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.