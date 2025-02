Kostenlos: F1 Manager und Apex-Legends-Charakter Loba

Diese Woche bietet der Epic Games Store gleich zwei großartige kostenlose Spiele an. Motorsport-Fans und Shooter-Liebhaber kommen gleichermaßen auf ihre Kosten, denn es gibt nicht nur den F1 Manager, sondern auch einen Charakter für Apex Legends gratis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Für alle, die sich gerne in die Welt der Formel 1 stürzen, ist der F1 Manager ein echtes Highlight. In diesem Spiel verwaltet ihr euer eigenes Formel-1-Team. Ihr seid dafür verantwortlich, die besten Fahrer zu engagieren, das Fahrzeug zu optimieren und die richtigen Strategien für jedes Rennen zu entwickeln. Bei der Steam-Community kommt das Spiel super an, und die Bewertungen sind sehr positiv. Die detaillierte Simulation und die realistischen Herausforderungen machen den F1 Manager zu einem Muss für jeden Motorsport-Fan.

Anzeige

Auch für die Fans von Ego-Shootern gibt es diese Woche ein spannendes Angebot. Das Loba Free Unlock Bundle für Apex Legends ermöglicht es euch, den Support-Charakter Loba freizuschalten. Loba ist bekannt für ihre Fähigkeit, wertvolle Beute aufzuspüren und ihr Team zu unterstützen. Das Bundle ist vom 13. bis 20. Februar im Epic Games Store erhältlich. Scrollt einfach zu den kostenlosen Spielen und holt euch das Bundle, bevor die Frist abläuft.

Das Beste an diesen Angeboten ist, dass sie komplett kostenlos sind. Ihr könnt den F1 Manager und den Apex Legends Charakter bis zum 20. Februar in eurem Epic Games Store Account sichern. Einmal gesichert, bleiben die Spiele und Inhalte auch nach dem Ablauf der Frist in eurem Account verfügbar. Das bedeutet, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, die Spiele rechtzeitig durchzuspielen oder die Inhalte zu nutzen – sie gehören euch für immer.

Ob der F1 Manager oder das Loba Free Unlock Bundle häufiger eingesackt wird, bleibt abzuwarten. Beide Angebote haben ihre eigenen Reize und sprechen unterschiedliche Spielertypen an. Motorsport-Fans werden sicherlich vom F1 Manager begeistert sein, während Shooter-Liebhaber den neuen Charakter in Apex Legends ausprobieren möchten. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch das Video oben an.