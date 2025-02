World of Warcraft enthüllt Feature, auf das Fans seit 20 Jahren warten

Der Traum vom Eigenheim wird in Zukunft in Azeroth wahr. Blizzard gibt erste Details zum angekündigten Player-Housing in World of Warcraft.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die eigenen vier Wände in WoW

In vielen MMOs, wie Final Fantasy Online, New World oder Elder Scrolls Online ist ein eigenes Zuhause schon lange ein festes Feature. World of Warcraft war hier eher die Ausnahme, als die Regel und bot bisher keine Möglichkeit an, dass Spieler selbst ein Haus oder ähnliches besitzen können. Es wundert also nicht, dass Fans von Blizzards Online-Rollenspiel Player-Housing auf der Wunschliste haben.

Anzeige

Das Feature wurde bereits für die kommende Erweiterung Midnight angekündigt. In einem Blogbeitrag verrät Blizzard jetzt erste Details zur kommenden Neuerung.

Die Erfahrung soll auf drei Grundpfeilern aufbauen. Unter grenzenloser Selbstverwirklichung versteht Blizzard ein Housing-System, das leicht zu verstehen ist, aber dennoch genug Tiefe bieten. Von der prächtigen Festung bis zum gemütlichen Landhaus soll alles möglich sein.

Anzeige

Außerdem soll das Feature die Spieler auf lange Zeit beschäftigen und über kommende Erweiterungen mit neuen Inhalten und Mechaniken erweitert werden. Blizzard ist zudem wichtig, dass es sich um ein soziales Feature handelt und keine reine Solo-Erfahrung. Deswegen gibt es Gildenhäuser und ein besonderes Detail namens Nachbarschaften.

In guter Gesellschaft

Für das Housing in einem MMO ist es elementar, wo Spieler ihre Häuser bauen und wie andere mit ihrem Heim interagieren können. Beide Fraktionen aus WoW bekommen je eine instanziierte Zone. Die Allianz siedelt im Wald von Elwynn und die Horde in Durotar. Dort finden sich bis zu 50 Spieler in sogenannten Nachbarschaften zusammen, für die es zwei Varianten gibt:

Öffentliche Nachbarschaften: Zufällig generierte Gemeinschaften von Spielern

Zufällig generierte Gemeinschaften von Spielern Private Nachbarschaften: Freundesgruppen oder Gilden

Anzeige

Für das Feature verzichtet Blizzard auf teure Grundstückkosten, damit es allen Spielern problemlos zur Verfügung steht. Jeder, der ein Haus will, kann auch eines haben. Die Dekorationen und Gestaltungsoptionen können im Spiel freigeschaltet werden, es wird aber auch entsprechende Gegenstände im Shop zu kaufen geben.

Wie das Bauen und Dekorieren im Detail funktioniert, ist aktuell noch nicht bekannt. Gleiches gilt für das Release-Datum von WoW: Midnight. Die Erweiterung könnte noch 2025 erscheinen, 2026 ist jedoch wahrscheinlicher.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.