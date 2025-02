Diablo 4 verschenkt Items, wenn ihr euch beim neuen Event richtig reinhängt

Blizzard startet ein neues Event in Diablo 4, in dem Spieler einige besondere Items erbeuten können. Zusätzlich winkt ein ordentlicher Boost für Erfahrungspunkte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Diablo 4: Neues Event startet in Kürze

Am 4. Februar um 19 startet das „Lunare Erwachen“ in Diablo 4. Während des zeitlich begrenzten Events könnt ihr mit den Schreinen in Sanktuario interagieren und mächtige Boni erhalten. Zusätzlich bekommt ihr nach der Aktivierung eines Schreins zwei Minuten lang einen Erfahrungspunkte-Boost von 100 Prozent. Das Event läuft bis zum 18. Februar um 19 Uhr.

Anzeige

Blizzard erklärt in einem Blog-Post bereits, welche Bonuseffekte die Schreine besitzen. Zusätzlich spawnen direkt Gegner, damit ihr eure Kräfte ausprobieren könnt:

Artillerieschrein: Einsätze von Fertigkeiten haben eine Chance, eine heilige Bombe zu beschwören

Einsätze von Fertigkeiten haben eine Chance, eine heilige Bombe zu beschwören Schrein der Druckwelle: Jede Explosion beschwört eine Streubombardierung.

Jede Explosion beschwört eine Streubombardierung. Kanalisierungsschrein: Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und erhöhte Chance, Abklingzeiten zurückzusetzen

Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und erhöhte Chance, Abklingzeiten zurückzusetzen Schrein der Verbindung: Ihr beschwört regelmäßig mächtige schockende Treffer

Ihr beschwört regelmäßig mächtige schockende Treffer Schrein der Gier: Es besteht die Chance, einen Schatzgoblin zu beschwören. Während der Schrein aktiv ist, wird bei getöteten Gegnern ein Schatzgoblin beschwört.

Es besteht die Chance, einen Schatzgoblin zu beschwören. Während der Schrein aktiv ist, wird bei getöteten Gegnern ein Schatzgoblin beschwört. Tödlicher Schrein: Es besteht die Chance, ein getroffenes Monster sofort hinzurichten und Monster in der Nähe in Furcht zu versetzen. Anmerkung: Das schließt Elitegegner ein, nicht jedoch Bosse und andere Spielercharaktere

Es besteht die Chance, ein getroffenes Monster sofort hinzurichten und Monster in der Nähe in Furcht zu versetzen. Anmerkung: Das schließt Elitegegner ein, nicht jedoch Bosse und andere Spielercharaktere Schrein des Schutzes: Ihr reflektiert sämtlichen erlittenen Schaden. Der reflektierte Schaden skaliert mit Stufe und Schwierigkeit

Anzeige

Diese Belohnungen erwarten euch im Diablo-Event

Neben der Bonus-XP könnt ihr euch auch noch besondere kosmetische Items schnappen. Insgesamt gibt es 10 Ansehenstufen, die ihr mit Gunst der Ahnen von den Schreiben freischaltet. Als Belohnung winkt unter anderem ein Prächtiger Funken und das neue Reittier Trag'Ouls Gefährte.

Die Belohnungen im neuen Diablo-4-Event. (© Blizzard)

Anzeige

Zusätzlich erhaltet ihr kosmetische Items wie das Lunare Zepter, den Mut des Drachen, den Mondschussbogen und den Wandteppich des Drachen, wenn ihr sie euch nicht schon letztes Jahr verdient habt.

Natürlich ist auch der Ingame-Shop prall mit Items passend zum chinesischen Neujahrsfest gefüllt. Wenn ihr euch auf die Schreine konzentriert, bekommt ihr immerhin auch kosmetische Items, ohne dafür den Geldbeutel öffnen zu müssen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.