So günstig wie nie auf der Switch: Legendäres Open-World-RPG bekommt ihr gerade für nur 15 Euro

The Switcher wartet auf euch.

The Witcher 3: Wild Hunt ist gerade ein Muss für Switch-Besitzer

The Switcher – Entschuldigung, die Complete-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt gibt es auf der Nintendo Switch gerade so günstig wie nie zuvor. Das heißt also: Entweder ihr habt The Witcher 3 noch nie gespielt und müsst euch das Open-World-RPG jetzt zulegen, oder aber ihr könntet darüber nachdenken, es nun noch einmal bequem auf der Couch zu spielen.

Mit 75 Prozent Rabatt auf die Complete-Edition ist das riesige Spiel wirklich ein Schnäppchen. In der Complete-Edition sind alle DLCs enthalten; ihr müsst euch also nicht darum kümmern, ob ihr irgendetwas verpassen könntet. Insgesamt zahlt ihr 14,99 Euro für das Spiel auf der Nintendo Switch (im Nintendo eShop ansehen). Der Sale endet aber am 25. Mai, also beeilt euch!

Habt ihr schon den Trailer zu The Witcher 4 gesehen?

10-jähriges Jubiläum von The Witcher 3

10 Jahre ist es schon her, was? The Witcher 3: Wild Hunt ist nicht zufällig günstiger zu haben, denn CD Projekt Red feiert gerade das Jubiläum des RPG-Meisterwerks. Auf den unterschiedlichen Plattformen sind The Witcher 3 sowie andere Spiele des Entwicklers deshalb mit einem heftigen Rabatt im Angebot.

Übrigens: The Witcher 3: Wild Hunt läuft ziemlich gut auf der Nintendo Switch, wie Nutzer auf Reddit erklären (Quelle: Reddit). Allerdings werdet ihr hier nicht jene Grafik bekommen, die andere Plattformen wie der PC bieten.

Wenn ihr auf eine glasklare Umgebung verzichten könnt, ist The Witcher 3 aber perfekt für die Nintendo Switch geeignet. Zudem solltet ihr das Spiel wirklich im Handheld-Modus spielen wollen – für einen größeren Bildschirm eignet sich eher eine andere Plattform.