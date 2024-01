Erstmals im iPhone 16: Apples nächster Schritt

Wer den Kauf eines kommenden iPhone 16 Pro beziehungsweise ein iPhone 16 Pro Max in Erwägung zieht, der wird sich über das neueste Gerücht freuen. Einem glaubwürdigen Bericht nach soll die Ultraweitwinkelkamera der neuen Modelle nämlich ein größeres Upgrade erhalten. Doch was konkret will Apple verbessern?

Die Hauptkamera der bisherigen Pro-Modelle des iPhone 14 und iPhone 15 und auch das reguläre Modell des iPhone 15 verfügen über ein Weitwinkelobjektiv mit einem Sensor, der über 48 Megapixel verfügt. Das Ultraweitwinkelobjektiv und auch die Teleobjektive der Pro-Varianten müssen sich hingegen mit einem geringer auflösenden Sensor (12 Megapixel) begnügen.

iPhone 16 Pro: Kamera-Upgrade fürs Ultraweitwinkelobjektiv

Dies wird sich bei den Pro-Modellen des iPhone 16 im Herbst 2024 ändern, so der bekannte und stets gut informierte Apple-Insider Ming-Chi Kuo. Er postuliert für das iPhone 16 Pro (Max) ein Ultraweitwinkelobjektiv, welches erstmals ebenso über einen 48-Megapixel-Sensor verfügen wird (Quelle: MacRumors). Allein das Teleobjektiv der Hauptkamera wird dann noch auf 12 Megapixel beschränkt sein.

Kuo verspricht, dass das Upgrade der Kamera ermöglichen soll, mehr Licht einzufangen. Am Ende führt dies zu verbesserten Fotos beim Fotografieren im 0,5×-Modus. Vor allem in Umgebungen mit wenig Licht dürfte sich dieser Vorteil dann bemerkbar machen.

Nicht alle Wünsche werden 2024 in Erfüllung gehen:

Schon heute nutzt das Weitwinkelobjektiv der iPhones mit dem 48-Megapixel-Sensor das sogenannte „Pixel Binning“. So werden die Daten von vier Pixeln auf dem Sensor zu einem „Superpixel“ zusammengefasst. Dies ermöglicht es, bessere Aufnahmen bei weniger Licht aufzunehmen. Beim iPhone 16 Pro (Max) wird erwartet, dass das Ultraweitwinkelobjektiv künftig ebenso diese Technik beherrscht.

Weiterer Vorteil: Ultraweitwinkel-Aufnahmen des iPhone 16 Pro (Max) sollten dann auch im ProRAW-Format geschossen werden können. Bedeutet mehr Details bei Aufnahmen und die Option der flexibleren Bearbeitung.

48 Megapixel gibt es beim iPhone 15 nur für eine der Linsen:

Apples nächste Schritte

Die Ausweitung des 48-Megapixel-Sensors auf das Ultraweitwinkelobjektiv ist für Apple der nächst logische Schritt. Doch damit endet die Entwicklung noch lange nicht. Es wird nämlich erwartet, dass mit dem iPhone 17 Pro im Jahr 2025 auch das Teleobjektiv die 12 Megapixel hinter sich lässt und gleichfalls auf 48 Megapixel aufgerüstet wird. Diese Modellreihe wird laut Kuo gleichfalls über eine bessere Frontkamera mit einem neuen 24-Megapixel-Sensor verfügen.