Pixel Buds Pro 2 vorgestellt: Google schrumpft seine besten Kopfhörer

Die Pixel Buds Pro 2 sind da. Im Vergleich zum Vorgängermodell verspricht Google Verbesserungen in Design, Funktionalität und Technologie. Die Mini-Kopfhörer sind leichter und kleiner, sollen aber trotzdem länger durchhalten.

Google Pixel Buds Pro 2 vorgestellt

Zwei Jahre nach der ersten Pro-Version der Pixel Buds hat Google nun den Nachfolger vorgelegt. Im Vergleich sind sie um ein Viertel kleiner und wiegen mit einem mittelgroßen Ohrstöpsel nur noch 4,7 statt 6,2 Gramm. Ein drehbarer Stabilisator soll vor allem bei sportlichen Aktivitäten für sicheren Halt sorgen. Die Kopfhörer haben die Schutzart IP54.

Anzeige

Die Audioqualität der Pixel Buds Pro 2 soll durch eigens entwickelte 11-mm-Lautsprechertreiber verbessert worden sein. Die aktive Geräuschunterdrückung von Google passt sich dynamisch an die Umgebung an und soll doppelt so viele Geräusche unterdrücken können wie die Vorgängerversion. Ganze drei Millionen Mal pro Sekunde soll die Anpassung über „Silent Seal 2.0“ erfolgen.

Die Akkulaufzeit der neuen Pro-Buds beträgt laut Google bis zu 12 Stunden ohne und bis zu 8 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung, was eine leichte Verbesserung gegenüber den Pixel Buds Pro darstellt. Mit der Ladeschale verlängert sich die Gesamtspielzeit laut Google auf bis zu 48 Stunden. Fünf Minuten Ladezeit sollen eine Wiedergabezeit von 1,5 Stunden ohne aktive Geräuschunterdrückung ermöglichen. Das Aufladen ist über USB-C und kabellos möglich.

Anzeige

Die Google Pixel Buds Pro 2 in der Farbe Wintergreen. (© Google)

Die Pixel Buds Pro 2 sind mit mehreren intelligenten Funktionen ausgestattet, die den Alltag der Nutzer erleichtern sollen. Dazu gehört die Gesprächserkennung, die die Musik automatisch pausiert. Diese Funktion ist bereits bei den Pixel Buds Pro vorhanden, wurde aber weiter verbessert. Neu ist die Unterstützung des „Mein Gerät finden“-Netzwerks, mit dem sich der genaue Standort der Kopfhörer verfolgen lässt.

Google Pixel Buds Pro 2 in vier Farben

Statt in sechs Farben sind die Pixel Buds Pro 2 nur noch in Porcelain, Hazel, Wintergreen und Peony erhältlich. Für die Kopfhörer müssen Kunden 249 Euro auf den Tisch legen, das Vorgängermodell ist für 229 Euro zu haben (bei Google ansehen).

Anzeige

Vorbestellungen sind ab sofort möglich, mit der Auslieferung will Google am 26. September beginnen.

So hat Google die erste Generation der Pixel Buds Pro präsentiert:

Das sind die Pixel Buds Pro von Google

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.