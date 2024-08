Über 100 Millionen Mal verkauft: Google zieht trotzdem den Stecker

Google hebt ein weiteres Grab auf seinem Friedhof aus. Dieses Mal wird der Chromecast beigesetzt. Der Streaming-Dongle hat sich zwar über 100 Millionen Mal verkauft, trotzdem zieht Google jetzt den Stecker – aber immerhin aus gutem Grund. Denn der Konzern hat einen Nachfolger in den Startlöchern, der noch mehr Funktionen bieten soll.

Google Chromecast ist nach 11 Jahren Geschichte

Google beendet die Chromecast-Ära. 2013 nahm der Konzern den praktischen Streaming-Dongle erstmals in sein Portfolio auf. Nun wird es Zeit, Abschied zu nehmen.



Doch dem Streaming-Markt den Rücken kehren, kommt für Google dennoch nicht in Frage. Kein Wunder, schließlich haben sich die unterschiedlichen Chromecast-Modelle, die innerhalb dieser 11 Jahre erschienen sind, über 100 Millionen Mal verkauft (Quelle: Google).

Anzeige

Stattdessen hat sich Google dazu entschlossen, den Chromecast durch ein neues Gerät zu ersetzen: den Google TV Streamer – eine Mischung aus 4K-TV-Streaming-Gerät und Smart-Home-Hub.



Wie der Google TV Streamer aussieht und was er auf dem Kasten hat, zeigt euch Google in diesem neuem Video:

Google TV Streamer – offizieller Trailer

Das hat der Google TV Streamer auf dem Kasten

Grundsätzlich kann der Google TV Streamer alles, was auch die alten Chromecast-Geräte konnten. Ihr könnt ihn also nutzen, um auf die Inhalte von Streaming-Diensten in 4K zuzugreifen, euren Handy-Bildschirm oder Chrome-Tab via Google Cast auf den Fernseher zu spiegeln oder viele weitere Apps installieren, um die Funktionalität zu erweitern.



Doch Google geht beim TV Streamer noch einen Schritt weiter. Das Gerät fungiert gleichzeitig als eine Art Smart-Hub. Wenn ihr also weitere Google-Home- oder Matter-kompatiblen Geräte in eurem Heimnetz verwendet, könnt ihr diese direkt über die Fernbedienung des Google TV Streamer ansteuern und verwenden.

Anzeige

Lichter steuern oder gucken, wer gerade in eure Google-Nest-Kamera guckt: alles direkt über den Google TV Streamer (© Google)

Anzeige

Zusätzlich erwähnt Google, dass auch an der Leistungsfähigkeit des Geräts geschraubt wurde. Im Vergleich zum aktuellen Chromecast soll der Prozessor 22 Prozent schneller sein, die Menge an RAM wurde verdoppelt und 32 GB interner Speicher bieten genug Platz, um eine Menge Apps auf dem Gerät zu installieren.

Nun wird auch der klassische Chromecast eingesargt – ein weiteres Opfer von Google:

Wie viel kostet der Google TV Streamer?

Google hat im Rahmen der offiziellen Ankündigung bereits verraten, wann der TV Streamer auf den Markt kommt und wie hoch der UVP sein wird:

Releasetermin: 24. September 2024

24. September 2024 UVP: 119 Euro (erhältlich im Google Store, bei Amazon, Media Markt oder Saturn)

Zum Vergleich: Der aktuelle 4K-Chromecast kostet im Handel gerade 59 Euro (bei Amazon anschauen). Das neue Gerät ist also doppelt so teuer. Ob sich der Aufpreis lohnt, muss am Ende jeder selbst entscheiden.

Google Chromecast mit Google TV (4K) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2024 15:59 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.