Google legt wichtige App ganz neu auf – so sieht sie aus

Google überrascht mit einer komplett überarbeiteten App für das kommende Pixel 9. Mit einem stark reduzierten Design und anpassbaren Elementen will Google für mehr Übersicht und Individualität sorgen. Später könnte die aufgefrischte App auch für ältere Pixel-Handys erscheinen.

Google Pixel 9: Neue minimalistische Wetter-App

Google plant für das kommende Pixel 9 eine komplett überarbeitete Wetter-App. Die neue App soll offenbar zunächst exklusiv auf dem neuen Flaggschiff-Smartphone vorinstalliert werden, später aber auch auf älteren Pixel-Modellen verfügbar sein.

Was ändert sich? Die neue Wetter-App setzt auf ein schlichtes Erscheinungsbild. Ein einfacher Farbverlauf dient als Hintergrund und passt sich dynamisch dem aktuellen Wetter an. Im Zentrum steht die aktuelle Temperatur in großer, fetter Schrift. Daneben zeigt ein Symbol die aktuelle Wetterlage an. Der bisher bekannte Wetterfrosch ist dem neuen Konzept zum Opfer gefallen.

Die neue Wetter-App im Vergleich mit der alten:

Googles neue Wetter-App (links) im Vergleich mit der alten. (© Android Authority)

Unterhalb der Temperaturanzeige finden Nutzer die bekannten Infokarten. Diese präsentieren Daten wie Stunden- und 10-Tages-Prognosen, Luftfeuchtigkeit, Sonnenauf- und -untergangszeiten sowie weitere relevante Wetterdaten.

Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, fast alle Karten nach persönlichen Vorlieben anzuordnen. So lässt sich auf einen Blick eine maßgeschneiderte Übersicht der wichtigsten Wetterdaten erstellen. Lediglich die stündliche Vorhersage bleibt an einer festen Position (Quelle: Android Authority).

Die bekannte 10-Tage-Prognose öffnet sich in einer ähnlichen Widget-basierten Ansicht. Hier stehen allerdings weniger Elemente als bisher zur Verfügung – und die Anordnung bleibt fest vorgegeben. Auch die Standortauswahl wurde überarbeitet und legt nun mehr Wert auf die Darstellung der aktuellen Wetterbedingungen und Temperaturen.

Googles Wetter-App ohne Animationen

Zumindest in der jetzt aufgetauchten Version der Wetter-App sind keine Animationen mehr zu finden. Es bleibt abzuwarten, ob diese in der finalen Version noch hinzugefügt werden oder ob Google bewusst auf animierte Elemente verzichtet.