Neu bei Google Maps: Darauf haben Autofahrer gewartet

Mehr Sicherheit und bessere Informationen: Google hat neue Funktionen für Maps und Waze vorgestellt, die die Navigation im Auto noch einfacher machen. Nutzer können nun leichter Verkehrsereignisse melden und erhalten detailliertere Routenführungen.

Google Maps und Waze: Neues für die Navigation

Google verteilt gerade ein wichtiges Update für seine Navigationsdienste Maps und Waze. Die neuen Funktionen für beide Apps versprechen ein sichereres und informativeres Fahrerlebnis.

Dazu gehört ein neues Interface für Verkehrsmeldungen. Darüber können Fahrer Vorfälle wie Baustellen oder Straßensperrungen melden. Andere Fahrer können die Meldungen bestätigen und so zur Aktualität der Infos beitragen. Die Funktion ist auch über Android Auto und Apple CarPlay verfügbar.

Die Routenführung in Google Maps wird ebenfalls verbessert: Bei der Ankunft am Ziel zeigt die App nun den exakten Gebäudeeingang an. Dieser wird auf der Karte mit einem grünen Symbol markiert. Zusätzlich werden Parkplätze in der Nähe angezeigt. Das könne vor allem bei großen Gebäudekomplexen oder in unbekannten Gegenden hilfreich sein, so Google.

Google integriert auch Meldungen aus der Waze-Community in Maps. So profitieren die Nutzer beider Plattformen. Google will die Stärken beider Dienste künftig noch besser kombinieren (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Tipps und Tricks rund um Google Maps seht ihr im Video:

12 Tipps für Google Maps – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Waze: Verkehrsinfos und Kamerawarnungen

Nur für Waze führt Google neue Kamerawarnungen ein. Diese basieren auf Meldungen der Waze-Community und öffentlich zugänglichen Daten lokaler Behörden. In Deutschland dürfte diese Funktion aufgrund einer anderen Rechtslage allerdings nicht eingeführt werden.

Anders sieht es bei den Verkehrsinfos aus. Hier führt Waze die Rubrik Verkehrsereignisse ein. Sie informiert Nutzer über Großveranstaltungen wie Konzerte und deren Auswirkungen auf den Verkehr. Fahrer erhalten Push-Benachrichtigungen bei Straßensperrungen in ihrer Nähe.