Google bekommt es nicht hin: Das ist bei einem neuen Pixel-Handy noch nie passiert

Google hat das Pixel-Event in diesem Jahr um zwei Monate vorgezogen. Schon Mitte August 2024 werden die neuen Pixel-9-Smartphones und andere Produkte gezeigt. So wirklich abgestimmt war die Sache wohl nicht mit allen Abteilungen, denn erstmals soll es neuen Pixel-Handys an einer neuen Android-Version fehlen.

Google soll Pixel-9-Smartphones mit alter Android-Version ausliefern

Wenn neue Pixel-Handys vorgestellt werden und auf den Markt kommen, besitzen diese als Referenzgeräte bisher auch immer die neue Android-Version, die zum gleichen Zeitpunkt eingeführt wird. Das ist so selbstverständlich, dass nie daran gezweifelt wurde, dass Android 15 auf den neuen Pixel-9-Smartphones vorinstalliert ist. Immerhin ist der Beta-Test von Android 15 abgeschlossen und das neue Betriebssystem wäre bereit. Laut neuesten Informationen soll das aber nicht passieren. Die Pixel-9-Handys sollen mit Android 14 statt mit Android 15 erscheinen (Quelle: AndroidHeadlines).

Das wäre für viele Pixel-Fans eine echte Enttäuschung, denn die neue Android-Version und ein neues Pixel-Handy gehören fest zusammen. Das Pixel 9 mit Android 14 an den Start zu bringen, klingt einfach nur falsch, wenn Android 15 im Grunde schon fertig ist. Gut möglich, dass Google Probleme mit dem Betriebssystem festgestellt hat und es nun verschieben muss.

Knapp war der Zeitplan durch die vorgezogene Präsentation sowieso schon, denn Google will seine neuen Pixel-9-Modelle mit den KI-Features unbedingt vor Apple auf den Markt bringen. Die neuen iPhone-16-Modelle erhalten erstmals auch KI-Features und da zählt jeder Vorsprung.

Google zeigt das neue Pixel-9-Handy bereits:

Google Pixel 9 Pro: Design im Teaser-Video veröffentlicht

Neue Pixel-9-Handys mit sieben Jahren Software-Updates

Die gleiche Quelle gibt an, dass sich an der Update-Politik von Google bei den Pixel-9-Handys im Vergleich zu den Pixel-8-Handys nichts ändern wird. Es gibt auch hier sieben Jahre neue Sicherheitsupdates, Android-Versionen und Feature-Drops. Die Smartphones werden also sehr lange versorgt. Der frühere Marktstart könnte sich am Ende dieser Update-Garantie aber negativ auswirken. Denn wenn Android 22 in sieben Jahren nicht im August erscheint, bekommen die Pixel-9-Handys eine neue Android-Version weniger. Am 13. August 2024 erfahrt ihr, ob sich dieses Gerücht bestätigt.

