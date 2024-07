Pixel 9, Watch 3 und Buds Pro 2: Schlimmster Albtraum von Google wird Realität

Google will alle seine neuen Pixel-Geräte eigentlich erst Mitte August 2024 vorstellen. Jetzt enthüllt ein Leak der Produktseiten so gut wie alles, was ihr wissen müsst. Für Google dürfte der schlimmste Albtraum damit zur Realität werden.

Alle neuen Pixel-Geräte vorab enthüllt

Google war noch nie gut darin, neue Geräte geheim zu halten. So einen Leak gab es noch nie. Alle neuen Pixel-Geräte wurden Wochen vor der offiziellen Präsentation geleakt. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, solltet ihr nicht weiterschauen. Ansonsten könnt ihr jetzt schon sehen, was euch am 13. August 2024 erwartet.

Alle neuen Pixel-Geräte im Überblick. (Bildquelle: Onleaks/91mobiles)

Auf dem ersten Bild könnt ihr alle neuen und teilweise auch alten Produkte sehen. Darunter das Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold, die Pixel Watch 3 und Pixel Buds Pro 2. Ein neues Pixel Tablet wird es vermutlich nicht geben. Dabei dürfte es sich um die erste Generation handeln. Optisch alles sehr schön. Bei den Pixel Buds Pro 2 fällt auf, dass Google wieder einen Flügel einführt, damit euch der Kopfhörer nicht so einfach aus dem Ohr fällt.

Alle Farben der neuen Pixel-9-Handys (Bildquelle: Onleaks/91mobiles)

Google wird die Pixel-9-Handys in insgesamt vier Farben anbieten. Der Rahmen des Pixel 9 Pro geht schon sehr in Richtung iPhone.

Die wichtigsten technischen Daten per Pixel-9-Handys im Überblick. (Bildquelle: Onleaks/91mobiles)

Nicht nur optisch geht es in Richtung iPhone, sondern auch mit den Versionen. Das Pixel 9 wird als Alternative zum kommenden iPhone 16 aufgestellt. Das Pixel 9 Pro und 9 Pro XL als Alternativen zum iPhone 16 Pro und 16 Pro Max. Das Falt-Handy hat hingegen bei Samsung einen starken Konkurrenten. Bei der Ausstattung spart Google nicht. 16 GB RAM gab es bisher noch in keinem Pixel-Handy.

Alle neue Pixel-9-Handys werden vom Tensor G4 angetrieben. (Bildquelle: Onleaks/91mobiles)

Für eine hohe Leistung, viele KI-Features und lange Akkulaufzeit ist ein Tensor-G4-Prozessor von Google verbaut. Dieser soll für eine Laufzeit von 24 Stunden sorgen. Außerdem gibt es auch hier die sieben Jahre Software-Updates.

Google führt neue KI-Featuers ein. (Bildquelle: Onleaks/91mobiles)

Gemini wird auf den Pixel-9-Smartphones den Google Assistant ersetzen. Neu ist das nicht, denn auf den vorherigen Generationen ist das schon passiert. Mit „Pixel Screenshots“ werdet ihr euch Dinge ganz einfach merken können. Wenn euch was gefällt, könnt ihr einen Screenshot machen und eine Beschreibung hinzufügen, sodass ihr diesen wiederfindet. Circle to Search ist auch schon auf vielen Smartphones im Einsatz. Google dürfte noch weitere KI-Features vorstellen.

Pixel-9-Käufer erhalten Gemini Advanced kostenlos für ein Jahr. (Bildquelle: Onleaks/91mobiles)

Wenn ihr bis zum 31. Oktober 2025 eines der neuen Pixel-9-Geräte kauft, erhaltet ihr ein Jahr Gemini Advanced im Wert von fast 230 Pfund kostenlos.

In einem kurzen Teaser-Video hat Google das Pixel 9 Pro schon gezeigt:

Google Pixel 9 Pro: Design im Teaser-Video veröffentlicht

Der Leak sieht wirklich echt aus und passt zu den vorherigen Gerüchten und Informationen, die aufgetaucht sind. Google kann natürlich immer noch Überraschungen in der Hinterhand haben für das Event am 13. August 2024, doch die wichtigsten Geräte wurden jetzt vorab enthüllt.