Apple abgehängt: Deutsche haben einen klaren Liebling

Wenn es um die Wahl des Browsers geht, haben die Deutschen eine klare Präferenz. Laut aktueller Statistik liegt Google Chrome mit deutlichem Vorsprung an der Spitze. Viel überraschender ist das schwache Abschneiden von Apples Safari, der es nicht einmal unter die Top 3 schafft.

Browser-Markt: Apples Safari hat keine Chance

Google Chrome bleibt der klare Favorit bei der Desktop-Browserwahl in Deutschland. Trotz starker Konkurrenz durch Mozilla Firefox und Microsoft Edge hat sich Chrome als Marktführer etabliert – und dominiert weiterhin unangefochten. Apples Safari spielt dagegen nur eine untergeordnete Rolle.

Der Apple-Browser schneidet in Deutschland noch schlechter ab als im internationalen Vergleich. Hierzulande liegt er mit einem Desktop-Marktanteil von nur 8,48 Prozent auf dem vierten Platz. Weltweit sind es immerhin 9,09 Prozent, was Platz drei im Ranking bedeutet. Offenbar bevorzugen viele Mac-Nutzer einen anderen Browser als den von Apple mitgelieferten.

Auffällig ist auch, dass Safari innerhalb eines Jahres etwas an Marktanteil verloren hat. Im Juli 2023 lag er noch bei knapp 10 Prozent. In Deutschland kommt der Apple-Browser nicht an Edge und Firefox vorbei, hat aber immerhin Opera unter sich (Quelle: Statcounter).

Google Chrome ist mit einem Desktop-Marktanteil von 46,06 Prozent weiterhin Spitzenreiter unter den Browsern in Deutschland. Die Gründe für den Erfolg liegen auf der Hand: Chrome überzeugt durch Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und die nahtlose Integration in das Google-Ökosystem. Auch die regelmäßigen Updates und die Vielzahl an Erweiterungen tragen sicherlich zur Beliebtheit bei.

Dieser Safari-Spot hat für Ausehen gesorgt:

Apple-Werbespot: Safari schützt euch

Safari: Nur Opera schneidet noch schlechter ab

Opera, ein Browser aus Norwegen, schafft es mit 4,81 Prozent Desktop-Marktanteil in Deutschland auf den fünften Platz. Opera punktet mit Funktionen wie einem integrierten VPN und einem starken Fokus auf Datenschutz. Diese Eigenschaften haben dem Browser über die Jahre eine treue Nutzerbasis beschert, reichen aber nicht, um im Mainstream wirklich mitzumischen.

