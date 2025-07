Samsung in Not: Huawei schlägt genau da zu, wo es besonders wehtut

Mit einer revolutionären Batterietechnologie will Huawei Konkurrenten wie Samsung genau da übertrumpfen, wo diese aktuell festhängen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Während Samsung seine Smartphone-Akkus kleiner macht, die Kapazität aber nicht erhöht, möchte Huawei beides möglich machen.

Huawei arbeitet an neuer Akku-Technologie

Huawei soll vor einem technologischen Durchbruch stehen, der die Smartphone-Welt nachhaltig verändern könnte. Das Unternehmen entwickelt derzeit neue Hochenergie-Akkus mit Kapazitäten zwischen 5.000 und 6.000 mAh, die trotz höherer Leistung kompakter ausfallen sollen als bisherige Lösungen.

Anzeige

Die erste Variante deckt den Bereich von 5.620 bis 5.750 mAh ab und soll bereits in der neuen Pura-80-Serie zum Einsatz kommen. Noch spannender ist jedoch die zweite Gruppe mit Kapazitäten von 5.870 bis 6.000 mAh, die vermutlich für die kommende Mate-80-Flaggschiffserie vorgesehen ist.

Das Besondere: Die neuen Akkus nutzen eine innovative Hochsilizium-Einzelzellen-Technologie mit 4,53 Volt und speziellen Materialien für die positive Elektrode. Diese Kombination ermöglicht eine deutlich effizientere Energiespeicherung. Experten vergleichen die Leistung eines 5.600-mAh-Akkus bei 4,5 Volt mit der eines konventionellen 6.500-mAh-Akkus bei 3,9 Volt.

Huawei will kleine Akkus mit höherer Kapazität

Was zunächst recht kompliziert klingt, ist am Ende ganz einfach. Während Samsung seine Akkus schrumpft und die Kapazität unverändert lässt, um dünnere Handys zu bauen, will Huawei die Akkus nicht nur schrumpfen, sondern gleichzeitig die Kapazität erhöhen.

Damit könnte Huawei neue Smartphones nicht nur dünner machen, wie es aktuell Samsungs Strategie ist, sondern gleichzeitig die Akkulaufzeit spürbar erhöhen. Damit hätte das chinesische Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz einen riesigen Vorteil (Quelle: HuaweiCentral).

Anzeige

Ob dieser Akku-Fortschritt auch den Weg nach Europa findet, ist eine ganz andere Geschichte. Wie sich herausgestellt hat, herrschen hier recht strikte Regeln, an die sich Hersteller halten müssen. In China könnte Huawei dafür umso stärker auftrumpfen.