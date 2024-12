Huawei-Handys zukünftig ohne Android-Apps? Ganz im Gegenteil

Huawei kündigt mit HarmonyOS Next einen radikalen Schnitt an - das erste vollständig von Android unabhängige Betriebssystem des chinesischen Tech-Giganten. Trotz des kompletten Verzichts auf Android-Code können Nutzerinnen und Nutzer weiterhin ihre gewohnten Apps verwenden können. Eine spezielle App macht die Installation der beliebtesten Android-Apps auf Android-freien Huawei-Handy extrem einfach.

Android-Apps laufen unter HarmonyOS Next

HarmonyOS Next markiert einen Wendepunkt in Huaweis Softwarestrategie. Anders als bisherige Versionen verzichtet das neue Betriebssystem komplett auf Android-Komponenten und wurde von Grund auf neu entwickelt. Damit löst sich Huawei endgültig von seiner Abhängigkeit von Google-Technologien. Dieser Prozess wurde durch den US-Bann aus 2019 beschleunigt.

Für HarmonyOS Next hat Huawei viele Entwickler gewonnen, die die meisten in China genutzten Apps für das neue Betriebssystem übernommen haben. Doch es gibt auch viele Apps, die in China gar nicht verwendet werden. Dazu zählen die Google-Apps wie YouTube, Gmail, aber auch andere Apps wie WhatsApp und Co. Dafür gibt es jetzt eine Lösung.

In der AppGallery von Huawei ist eine App mit der Bezeichnung EasyAbroad aufgetaucht. Diese Anwendung bringt bekannte Android-Apps auf Huawei-Handys mit HarmonyOS Next, das ohne Android-Grundlage arbeitet. Sogar im Google-Konto kann man sich anmelden (Quelle: Gizmochina).

Im nachfolgenden englischen Video wird die Lösung demonstriert:

Es gibt immer einen Weg auf Huawei-Handys

Sollte sich jemand von euch also irgendwann ein Huawei-Handy mit HarmonyOS Next importieren, dann könnt ihr damit eure gewohnten Apps ausführen. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich für ganz normale Nutzer, doch es ist schön zu sehen, dass zumindest die Energie weiterhin sehr groß ist, die hierzulande genutzten Apps auf Huawei-Handys zu bringen, selbst wenn die Android-Basis mittlerweile fehlt.

