Amazon verkauft Luxus-E-Scooter von Xiaomi mit hoher Reichweite und Federung zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch einen echten Luxus-E-Scooter kaufen wollt, der eine hohe Reichweite und gute Federung besitzt, dann solltet ihr bei Amazon reinschauen. Dort wird der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra aktuell zu einem neuen Bestpreis verkauft. MediaMarkt und Saturn gehen mit.

Amazon verkauft Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra günstiger

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra kam zu einem Preis von 999 Euro auf den Markt. Es handelt sich nicht um ein 0815-Modell, das ihr an jeder Straßenecke seht. Hier bekommt ihr einen Luxus-E-Scooter mit abgefahrener Optik, starker Federung und hoher Reichweite. Bei Amazon zahlt ihr aktuell nur 666 Euro (bei Amazon anschauen). Versandkosten fallen keine an. MediaMarkt und Saturn gehen bei dem Preis mit.

Wenn ihr euch für den Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra entscheidet, dann bekommt ihr das Beste vom Besten. In erster Linie sticht der E-Scooter mit der ausgefallenen Federung hervor. Damit seid ihr einfach bequemer unterwegs. Ihr habt zudem ein relativ breites Trittbrett zur Verfügung, auf dem ihr sicher stehen könnt und in dem der große Akku untergebracht ist. Damit ist eine Reichweite von bis zu 70 km möglich. Es kommt immer darauf an, wie die Gegebenheiten sind. Weiter als mit einem normalen Roller kommt ihr in jedem Fall.

Ihr könnt dieses Modell zusammenklappen und es ist in Deutschland zur Anmeldung zugelassen. Der E-Scooter von Xiaomi fährt nämlich mit den maximal zulässigen 20 km/h. Gegen Wasser ist dieses Modell auch geschützt, wie ihr dem Titelbild entnehmen könnt. Zudem sind Blinker vorhanden.

Eine günstigere Alternative von Xiaomi

Wollt ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben, dann wäre der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen vielleicht etwas für euch. Der sieht etwas normaler aus, bietet aber auch eine solide Ausstattung. Die Reichweite liegt hier bei bis zu 60 km. Der Preis liegt bei 419 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Versandkosten fallen keine an.

