Samsung kann aufatmen: Xiaomis bestes Smartphone verzögert sich

Xiaomi und Samsung liefern sich jedes Jahr einen Wettstreit um die besten Android-Smartphones auf dem Markt. Normalerweise bringt das chinesische Unternehmen sein Ultra-Modell immer später auf den Markt als Samsung. 2025 sollte das nicht mehr passieren. Der Plan scheint aber wohl nicht aufzugehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Xiaomi 15 Ultra kommt nicht früher

Samsung wird das Galaxy S25 Ultra wohl am 22. Januar 2025 offiziell vorstellen. Auch wenn der Termin von Samsung noch nicht offiziell bestätigt ist, wissen wir, dass die Präsentation im Januar stattfinden wird. Genau um dieses Datum herum wollte Xiaomi mit zwei Smartphones kontern. Das Xiaomi 15 und 15 Ultra sollten früher vorgestellt werden als in diesem Jahr. Das klappt aber nicht (Quelle: AndroidHeadlines).

Anzeige

In diesem Jahr hat Xiaomi das 14 und 14 Ultra im Rahmen des MWC 2024 Ende Februar enthüllt. Eigentlich wollte man Samsung mit den Nachfolgern ein wenig die Show bei den S25-Modellen stehlen. Das scheint aus nicht näher genannten Gründen nicht zu klappen. Das Xiaomi 15 ist schon offiziell in China enthüllt worden, ein Xiaomi 15 Ultra wäre ganz neu.

Aktuell ist man in der Gerüchteküche also wieder auf dem bisherigen Stand. Xiaomi dürfte die neuen High-End-Smartphones für Europa erst im Rahmen des MWC 2025 enthüllen. Dieser findet Anfang März statt. Samsung hätte also wieder einen soliden Vorsprung, um seine Galaxy-S25-Smartphones gut auf dem Markt zu platzieren.

Anzeige

Xiaomi setzt auf größere Akkus

Xiaomi hat mit dem 15 Pro und dem riesigen 6.100-mAh-Akku gezeigt, dass große Batterien tatsächlich für eine viel höhere Laufzeit sorgen. Das Xiaomi 15 Ultra soll ein Akku mit einer Kapazität von bis zu 5.800 mAh besitzen. Im Xiaomi 14 Ultra ist ein 5.000-mAh-Akku verbaut. Das wäre also ein großer Sprung.

Zumindest in dem Punkt wird Xiaomi Samsung übertrumpfen, denn dort soll es auch nach Jahren beim Galaxy S25 Ultra bei dem 5.000-mAh-Akku bleiben. Ein direkter Vergleich wird zeigen müssen, welches Handy am Ende die Nase vorn hat.

Anzeige

Xiaomi setzt auch auf eine neue Android-Oberfläche:

Xiaomi HyperOS 2.0 vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.