Auf dem jüngsten PlayStation-Showcase wurde ein neuer Shooter für PS4 und PS5 vorgestellt. Der Ankündigungstrailer kommt vielen PlayStation-Fans allerdings merkwürdig bekannt vor. Ein Switch-Hit hat das Konzept bereits vor Jahren abgeklappert.

Neu für PS4 und PS5: Square Enix stellt Party-Shooter vor

Shooter-Fans mit PS4 oder PS5 wurden während des neusten PlayStation-Showcase mit einem besonderen Trailer beschenkt. Square Enix stellt dort Foamstars vor – ein 4v4-Party-Shooter, der sich gewaschen hat. Wie der Name schon andeutet, verwandelt ihr das Schlachtfeld in Foamstars nämlich in ein gigantisches Schaumbad.

Der Trailer zeigt dabei anfangs noch eine dunkle und graue Stadt, die jedoch schon bald mit Schaum in Neonfarben überschüttet wird. Auf dem PlayStationBlog erklärt Produzent Kosuke Okatani, dass die Spieler den Schaum kreativ einsetzen können, indem sie auf ihm surfen und sogar Schaumfestungen bauen. Foamstars soll eine neue Interpretation des Shooter-Genres werden, die jeder spielen kann. (Quelle: PlayStation-Blog).

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer für Foamstars an:

Foamstars: Ankündigungstrailer für PS4 und PS5

Foamstars: Das sagen die Fans zum PlayStation-Shooter

Bei den PlayStation-Fans löst die neue Interpretation des Shooter-Genres allerdings eher ein Déjà-vu aus. Foamstars erinnert sie an den acht Jahre alten Switch-Hit Splatoon – nur eben mit Schaum und nicht mit Farbe. Dementsprechend muss der Shooter einiges an Spott in den Kommentaren auf YouTube über sich ergehen lassen (Quelle: YouTube).

„Die ‚Wir haben noch Splatoon zu Hause‘-Edition.“ (NerdPixelz auf YouTube) „Das ist einfach nur Splatoon, aber die Wasserpistolen schießen Seife.“ (Kalvin Koskela auf YouTube) „Das Spiel sieht aus, wie ein Hit, dessen Server in zwei Jahren abgeschaltet werden.“ (Bosko auf YouTube) „Bro, sie haben nicht mal versucht die Spezialattacken zu verstecken, die genau wie die in Splatoon aussehen.“ (Litfi_Safados auf YouTube)

Trotz der offensichtlichen Ähnlichkeit zu Splatoon gibt es auch viele Spieler, die sich auf Foamstars freuen. Positiv hervorgehoben wird beispielsweise, wie sich das Schlachtfeld durch den Schaum verändert. Wer das Spielprinzip des Nintendo-Hits mochte, aber keine Switch hat, bekommt jetzt immerhin eine Alternative für PlayStation-Konsolen.