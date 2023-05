Das dreistufige PS-Plus-Modell hat bei der Einführung vor einem Jahr für gemischte Reaktionen gesorgt. Nun gewährt Sony einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie erfolgreich die Umstellung von PlayStation Plus war.

Um mit Microsofts Game-Pass-Modell mitzuhalten, hat Sony im Juni 2022 sein PS-Plus-Abo generalüberholt. Neben dem Basis-Angebot, das jetzt den Namen PS Plus Essential trägt, fügte das Unternehmen die Stufen PS Plus Extra und PS Plus Premium hinzu. Jetzt gibt Sony einen Einblick in die Abonnentenzahlen und beweist damit, dass sich der Schritt gelohnt hat, denn satte 30 Prozent der PS-Plus-Mitglieder zahlen derzeit für eine der teureren Stufen.

PS Plus: Neues Modell ist Gewinn für Sony

In einem Geschäfts-Webcast hat Sony genauere Details zu den aktuellen Abozahlen von PS Plus bekannt gegeben. Ende März 2023 hatte der Service insgesamt 47,4 Millionen Mitglieder. Von diesen waren rund 70 Prozent Essential-Abonnenten, während 13 Prozent (rund 6,1 Millionen Spieler) für PS Plus Extra und 17 Prozent (8 Millionen Spieler) für PS Plus Premium zahlen. Über 14 Millionen PlayStation-Gamer haben sich somit für eines der Mitgliedschafts-Upgrades entschieden. (Quelle: VGC)

Während PS Plus Essential weiterhin Online-Features und monatliche Gratis-Games bietet, findet ihr bei PS Plus Extra zusätzlich einen kostenfrei enthaltenen Spielekatalog. PS Plus Premium legt außerdem noch Demos zu neuen Spielen sowie den Klassiker-Katalog mit zahlreichen alten Game-Highlights obendrauf.

Neues PlayStation Plus hat sich in Community etabliert

Nachdem das neue PS-Plus-Angebot zu Beginn bei manchen Gamern für etwas Verwirrung gesorgt hat, scheint sich die Community nun mit den drei verschiedenen Stufen angefreundet zu haben – und Sony kann sich über zahlreiche lukrativere Abo-Mitgliedschaften freuen. Allerdings muss sich das Unternehmen damit noch nicht zufrieden geben – wie Chef Jim Ryan kürzlich verkündet hat, ist eine Preiserhöhung bei PS Plus keinesfalls ausgeschlossen. Dass diese bei Fans ebenfalls gut ankommt, lässt sich allerdings anzweifeln.

