In Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr in ganz Hyrule elf mysteriöse Geoglyphen entdecken. In jeder Geoglyphe versteckt sich eine Drachenträne, die euch eine Erinnerung von Zelda zeigt. Die Suche danach ist also wichtig, wenn ihr mehr über die Geschichte erfahren wollt. Deshalb zeigen wir euch in diesem Guide alle Fundorte.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

„Die Tränen des Drachen“ starten

Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine optionale Haupt-Quest, die ihr keineswegs verpassen solltet. Ihr könnt sie beim Neuen Stall von Maritta beginnen, der sich nordwestlichen vom Spähposten im Hyrule-Gebirge befindet. Das Spiel rät euch, zu Beginn das Dorf der Orni im Nordwesten aufzusuchen. Wenn ihr das macht, werdet ihr auf dem Weg dorthin zwangsläufig bei diesem Stall vorbeikommen.

Impa betraut euch mit der Suche nach den Geoglyphen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In der Nähe des Stalls trefft ihr auf Impa, die eine der elf Geoglyphen untersucht. Beginnt die Haupt-Quest „Impa und die Geoglypen“ und helft Impa mit dem Heißluftballon. Nachdem ihr den Heißluftballon zusammengebaut habt, schaut ihr euch zusammen die Geoglyphe aus der Luft an. Gleitet danach zum Auge der Geoglyphe und untersucht die erste Drachenträne. Danach erhaltet ihr die Haupt-Quest „Die Tränen der Drachen“.

Karte mit allen Geoglyphen in der richtigen Reihenfolge

Die Zielmarkierung weist euch zunächst den Weg zum Vergessenen Tempel nördlich von der ersten Drachenträne. Hier findet ihr Impa sowie am Ende des Tempels einen Raum mit alten Aufzeichnungen. Auf dem Boden befindet sich eine Karte von Hyrule, die die Fundorte aller Geoglyphen zeigt. Mithilfe der Türme werdet ihr die Geoglyphen ganz leicht ausfindig machen. Damit ihr die Drachentränen in der richtigen Reihenfolge freischalten könnt, haben wir sie nachfolgend für euch markiert.

Die Karte zeigt euch alle Geoglyphen in der richtigen Reihenfolge. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #1

Fundort der Drachenträne #1 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #2

Fundort der Drachenträne #2 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #3

Fundort der Drachenträne #3 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #4

Fundort der Drachenträne #4 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #5

Fundort der Drachenträne #5 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #6

Fundort der Drachenträne #6 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #7

Fundort der Drachenträne #7 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #8

Fundort der Drachenträne #8 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #9

Fundort der Drachenträne #9 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #10

Fundort der Drachenträne #10 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #11

Fundort der Drachenträne #11 in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenträne #12

Nachdem ihr alle Geoglyphen untersucht habt, erscheint der Lichtdrache und vergießt die letzte Drachenträne. Der Fundort ist die Marcuse-Halbinsel in Akkala. Da das Ziel auf der Karte markiert wird, werdet ihr die Träne problemlos finden. Danach schließt ihr die Haupt-Quest „Die Tränen des Drachen“ ab. Falls ihr das nicht schon getan habt, könnt ihr euch jetzt mit den gewonnen Informationen das Master-Schwert holen.