In Zelda: Tears of the Kingdom darf Link sein Haus aus dem Vorgänger nicht mehr benutzen. In dem Haus in Hateno hat sich nun Zelda niedergelassen. Glücklicherweise könnt ihr Link ein neues Haus besorgen. Wie das geht, erklären wir euch in diesem Guide.

Voraussetzung für eigenes Haus: „Matildas Aufbruch“ abschließen

Im Osten von Hyrule findet ihr in der Akkala-Region die Stadt Taburasa. Hier leben der Bauunternehmer Dumsda und seine Frau Pauda. Bei ihnen könnt ihr euch ein Haus kaufen, doch sie sind zunächst ziemlich abgelenkt. Ihre Tochter Matilda wird die Stadt verlassen, um nach Gerudo-Stadt zu ziehen. Dumsda denkt verzweifelt über ein Abschiedsgeschenk nach. Redet mit Dumsda, um die Episode „Matildas Aufbruch“ zu erhalten, die ihr abschließen müsst.

In der Stadt Taburasa in Akkala könnt ihr euer eigenes Haus kaufen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geht bei Dumsdas und Paudas Haus die Treppe hinauf. Im oberen Stockwerk ist Matildas Zimmer, redet mit dem Mädchen.

Folgt Matilda zu ihren Großeltern, um an einem kleinen Quiz teilzunehmen. Die letzte Option ist die richtige Antwort .

. Anschließend will Matilda Dumsda beim Projektgelände besuchen. Dazu muss sie die Schwebebahn benutzen, doch sie kann die Gebühr nicht bezahlen. Ihr müsst deshalb Hagi ablenken. Werft zum Beispiel einen Qualmerling vor seine Füße. Die dichte Wolke sorgt dafür, dass Hagis Sicht verdeckt wird. Sagt dann Matilda, dass sie zur Schwebebahn gehen kann.

Mit einem Qualmerling könnt ihr Hagis Sicht vernebeln. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Redet beim Projektgelände mit Dumsda und Matilda. Dumsda arbeitet an einem besonderen Heißluftballon für Matilda. Für die Fertigstellung braucht er 10x Sonnenfleckchen. Einige dieser Blumen wachsen in der Nähe des Projektgeländes, ansonsten findet ihr sie sehr häufig auf den Himmelsinseln.

Nachdem ihr das erledigt habt, verabschiedet sich die Familie sowie die ganze Stadt von Matilda. Ihr habt damit die Quest abgeschlossen und das Bauunternehmen kann sich jetzt um euer Haus kümmern.

„Dein ganz eigenes Traumhaus“ abschließen

Redet mit Pauda beim Bauunternehmen, die euren Auftrag entgegennimmt. Ihr erhaltet einen Rabatt und müsst für euer Haus nicht 3.000, sondern nur 1.500 Rubine ausgeben. Macht ihr das, startet die Quest „Dein ganz eigenes Traumhaus“.

Etwas abseits von Taburasa dürft ihr euer Haus auf einem Hügel vor dem Rashtaki-waka-Schrein aufstellen. Redet dort mit Gratianda, der euch den Hausbau erklärt. Euer Haus besteht aus Modulen, die ihr nach euren Wünschen verbindet. Den Eingangsbereich und ein Schlafzimmer gibt es am Anfang gratis für euch. Bastelt die zwei Module zusammen, um die Quest erfolgreich zu beenden. Als Belohnung erhaltet ihr von Pauda zusätzlich den Bauunternehmen-Dumsda-Stoff.

Dank den Modulen könnt ihr euer Heim individuell gestalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fortan könnt ihr immer mit Gratianda sprechen, um euer Haus umzubauen. Bei Gratianda könnt ihr außerdem neue Module für zusätzliche Räume kaufen. Neben einer Küche oder Galerie gibt es auch Waffen-, Bogen- und Schildzimmer, in denen ihr Ausrüstung lagern könnt. Außerdem könnt ihr auch eine Pferdeunterkunft bauen, um eines eurer Pferde hier unterzustellen.