Wenn ihr in Zelda: Tears of the Kingdom das Phänomen bei den Zoras untersucht, werdet ihr die auf die Hauptquest „Hinweise über den Himmel“ stoßen. Hierbei müsst ihr ein kniffliges Rätsel lösen, wozu ihr König Dorephan und den Himmelsfisch finden müsst. Wir erklären euch in diesem Guide, was genau zu tun ist.

„Hinweise über den Himmel“ starten

Nachdem ihr mit Sidon bei Miphas Stätte gesprochen habt, müsst ihr zu Jiato, der nordwestlichen beim Toto-See eine Steintafel untersucht. Wenn ihr mit ihm redet, beginnt die Quest „Die zerbrochene Steintafel“. Der fehlende Teil der Steintafel liegt auf einem kleinen Hügel unter einer Schlammschicht. Entfernt den Schlamm mit einer Wasserfrucht oder einem Schleim-Gelee und vervollständigt die Steintafel.

Unter dem Schlamm ist die Steintafel versteckt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aus der Steintafel geht hervor, dass ihr euch auf das Land des Himmelsfisches stellen und das Symbol des Königs durch einen schwebenden Tropfen schießen müsst. Damit erhaltet ihr die neue Hauptquest „Hinweise über den Himmel“, dessen Rätsel es zu lösen gilt.

König Dorephan finden

Zunächst einmal benötigt ihr das „Symbol des Königs“. Hierbei kann euch der König der Zoras Dorephan helfen. Der König sitzt allerdings nicht auf seinem Thron im Dorf der Zoras, sondern hat sich in ein geheimes Versteck zurückgezogen, um seine Wunden zu heilen.

Um Dorephan zu finden, müsst ihr das Dorf der Zoras über die östliche Brücke verlassen. Danach erreicht ihr direkt den Mikau-See. Hinter dem Wasserfall des Mikau-Sees ist ein geheimer Durchgang, der zum Kristallwasser-Palast führt. Setzt den Deckensprung ein, um auf die obere Ebene zum König zu gelangen. Erklärt Dorephan die Situation und er übergibt euch 5 Königsschuppen. Solltet ihr weitere brauchen, könnt ihr euch bei ihm immer neue abholen, solange ihr das Rätsel nicht gelöst habt.

König Dorephan hält sich hinter dem Wasserfall beim Mikau-See auf. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Himmelsfisch und Tropfen finden

Als Nächstes müsst ihr euch zum „Himmelsfisch“ begeben. Dieser schwebt östlich von Miphas Stätte im Himmel. Sofern ihr den Turm in diesem Gebiet aktiviert habt, wird euch ein Blick auf die Karte des Himmels den Himmelsfisch zeigen. Mithilfe der Zora-Rüstung könnt ihr den Wasserfall hinaufschwimmen, um auf den Himmelfisch zu gelangen.

Lauft auf die oberste Ebene des Himmelsfischs und blickt nach Süden und stellt euch an den Rand. Ihr solltet jetzt den „Tropfen“ erkennen, den die schwebenden Felsen bilden. Zückt euren Bogen, modifiziert einen Pfeil mit einer Königsschuppe und schießt den Pfeil durch den Tropfen. Dadurch wird ein Strudel im Östlichen Stausee ausgelöst, der einen Weg zum Antiken Zora-Heiligtum offenbart. Ihr habt „Hinweise über den Himmel“ damit abgeschlossen.

Schießt einen Pfeil mit der Königsschuppe durch diesen Tropfen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

