Apple arbeitet an neuen iMacs. Eines der Modelle soll auf eine Diagonale von 32 Zoll kommen, wie ein bekannter Leaker berichtet. Von einer zeitnahen Veröffentlichung ist aber wohl nicht auszugehen, denn mit der Entwicklung soll Apple gerade erst begonnen haben.

Apple Facts

Apple: 32-Zoll-iMac in Planung

Laut dem bekannten Insider Mark Gurman von Bloomberg experimentiert Apple derzeit mit größeren iMacs. Vorherige Gerüchte dazu hat Gurman nun etwas präzisiert. Zuvor ging er noch von einem 30-Zoll-Modell aus, jetzt soll der größte iMac aller Zeiten auf eine Diagonale von 32 Zoll angewachsen sein.

Die neuen iMacs sollen sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden, weshalb mit einer Markteinführung in nächster Zeit nicht zu rechnen sei. Möglicherweise erhalten Kunden bei iMacs erst Ende 2024 oder Anfang 2025 mehr Auswahl (Quelle: Bloomberg). Apple hält sich diesbezüglich wie immer bedeckt.

Falls sich der Konzern wirklich für einen 32-Zoll-iMac entscheidet, dann käme der Bildschirm auf die gleiche Größe wie der High-End-Monitor Pro Display XDR, der im Dezember 2019 mit einer 6K-Auflösung auf den Markt kam. Anders als das Pro Display XDR dürfte der größere iMac aber weniger preisintensiv ausfallen.

Fest steht, dass Apple heute keinen größeren iMac mit Silizium-Chip anbietet. Den Intel-basierten 27-Zoll-iMac und den iMac Pro hat der Konzern in den letzten Jahren ersatzlos auslaufen lassen. Derzeit ist der 24-Zoll-iMac Apples einziger All-in-One-Computer mit M1-Chip. Hier soll Anfang nächsten Jahres mit einem aktualisierten Modell zu rechnen sein, das von einem schnelleren M3-Chip angetrieben wird.

Im Video: Das leistet das Studio Display von Apple.

Apple Mac Studio und Studio Display in Aktion

Apple: Monitor mit Smart-Display-Funktion geplant

Von iMacs abgesehen arbeitet Apple Berichten zufolge auch an einem besonderen Monitor, der sich in ein Smart-Display verwandelt. Falls der angeschlossene Mac nicht verwendet wird, zeigt das smarte Display neue Benachrichtigungen und App-Widgets an. Frühestens 2024 soll das Display auf den Markt kommen.