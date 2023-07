Wenn ihr eure Stromkosten senken wollt, dann ist ein Balkonkraftwerk eine gute Möglichkeit. Zuletzt sind die Preise für Mini-Solaranlagen deutlich gefallen. Jetzt bekommt ihr bei Otto ein Komplett-Set mit 910 Watt zum attraktiven Preis. Um legal unterwegs zu sein, müsst ihr aber auch etwas dafür tun.

Balkonkraftwerk mit 910 Watt günstig bei Otto zu haben

Update vom 6. Juli 2023: Bei Otto könnt ihr euch aktuell ein 910-Watt-Balkonkraftwerk für 585,99 Euro sichern (bei Otto anschauen). Die Gedikum GmbH verkauft das Set mit dem Deye-Wechselrichter SUN800G3-EU-230 WLAN, der 800 Watt leistet. Laut der Beschreibung kann dieser auf 600 Watt gedrosselt werden. So heißt es im Text: „Der Wechselrichter ist mit Hilfe des Herstellersuppports auf 600W drosselbar“. Gedikum Solaranlage Balkonkraftwerk 910W/800W Solaranlage Steckerfertig WIFI, 3 m Kabel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.07.2023 13:49 Uhr Die Versandkosten liegen bei 4,99 Euro, sodass ihr insgesamt auf 590,98 Euro kommt. Ein ziemlich guter Preis für ein so starkes Balkonkraftwerk, das auf 600 Watt gedrosselt und später freigeschaltet werden kann. Wir empfehlen euch aber vorher mit dem Händler in Verbindung zu setzen, ob das wirklich möglich ist. Wollt ihr das Risiko nicht eingehen, könnt ihr bei Netto zuschlagen: Lesetipp Netto verkauft 820-Watt-Balkonkraftwerk mit kostenlosem Upgrade zum Hammerpreis

Originalartikel:

Die Preise für Balkonkraftwerke werden immer attraktiver. Aktuell bekommt ihr bei Otto ein Set von VENDOMNIA für nur 580 Euro (bei Otto anschauen). Erfreulicherweise kommen keine Versandkosten bei der Lieferung per Spedition dazu, sodass ihr wirklich nur die 580 Euro bezahlen müsst. Alles unter 600 Euro ist aktuell ein guter Preis. Wenn ihr noch ein paar Euro sparen wollt, dann könnt ihr bei Netto reinschauen.

VENDOMNIA Solaranlage Balkonkraftwerk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.07.2023 13:35 Uhr

Das Besondere an dem Angebot von Otto ist, dass ihr leistungsstarke Solarzellen mit jeweils 410 Watt, zusammen also 820 Watt, erhaltet. Der Wechselrichter besitzt zudem eine WLAN-Schnittstelle und ihr könnt die Daten der Mini-Solaranlage direkt über eine App auslesen. Oft braucht ihr dazu noch eine WLAN-Steckdose, um die Informationen zu erhalten. Hier ist das alles schon integriert und viel einfacher. Ansonsten gibt es noch das Anschlusskabel, sodass ihr das Balkonkraftwerk einfach an die Steckdose anschließen könnt.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Was ihr noch für euer Balkonkraftwerk braucht

Wenn ihr euch so ein Balkonkraftwerk bestellt, dann bekommt ihr zwar die Solarzellen, Kabel und den Wechselrichter, doch es fehlt eine Halterung. Da so eine Mini-Solaranlage nicht nur am Balkon, sondern auch auf einem Gartenhaus montiert werden kann, gibt es da viele verschiedene Lösungen. Schaut am besten bei Otto rein, dort werden unterschiedliche Halterungen angeboten (bei Otto anschauen).

Ansonsten solltet ihr euch noch Verlängerungskabel für den Anschluss des Wechselrichters zu den Solarmodulen kaufen. Die installierten Kabel sind meist zu kurz, sodass ihr nicht hinkommt. MC4-Kabel gibt es günstig bei Amazon (bei Amazon anschauen). Meist reichen ein oder zwei Meter. Es kommt aber immer darauf an, wie weit der Wechselrichter von den Solarzellen entfernt befestigt wird.

