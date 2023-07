Balkonkraftwerke gibt es mittlerweile in vielen Größen und Leistungsstufen. Meist besitzen die Mini-Solaranlagen zwei Solarzellen und eine Leistung von 600 bis 900 Watt. Wer mehr will, scheitert aktuell noch an der Bürokratie. Mit den Quattro-Sets von Priwatt ist das Geschichte. Denn das deutsche Unternehmen hat eine legale Lösung gefunden, um ein Balkonkraftwerk mit 1.640 Watt zu ermöglichen.

Priwatt bietet besonders Balkonkraftwerk an

Wem ein normales Balkonkraftwerk mit zwei Solarzellen nicht reicht, der kann aktuell bei Priwatt reinschauen. Dort gibt es Tri- und Quattro-Sets, die mit drei oder vier Solarzellen kommen. Besonders das Quattro-Set ist uns dabei ins Auge gefallen, denn es ermöglicht erstmals legal den Betrieb eines Balkonkraftwerks mit einer Gesamtleistung von 1.640 Watt (bei Priwatt anschauen). Es kommen nämlich vier 410-Watt-Solarmodule zum Einsatz.

Möglich wird der Einsatz von vier Solarzellen mit jeweils 410 Watt, weil Priwatt einen interessanten Weg mit dem Wechselrichter einschlägt. Man verwendet nämlich zwei Stück, die in Reihe geschaltet und gedrosselt sind. So wird die Maximalleistung von aktuell 600 Watt nicht überschritten. Per Update können später auch 800 Watt freigeschaltet werden, wenn sich die Regeln in Deutschland ändern.

Zwei Solarzellen werden dabei an jeweils einen Wechselrichter angeschlossen. Diese leisten zwar maximal 410 Watt, der Wechselrichter drosselt die Eingänge aber auf aktuell 150 Watt, später 200 Watt. So könnt ihr im Grunde über den Tag hinweg immer das Maximum an Leistung herausziehen, ohne euch im verbotenen Bereich zu bewegen.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerke: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen Abonniere uns

auf YouTube

Wieso ist so ein Balkonkraftwerk erlaubt?

Priwatt steckt zwei 300- bzw. 400-Watt-Wechselrichter zusammen, die maximal 600 oder 800 Watt ausgeben können und hat diese Lösung zertifizieren lassen. Die Anmeldung beim Netzbetreiber soll laut Priwatt also kein Problem sein. Günstig ist priFlat Quattro als Beispiel mit ab 1.439 Euro nicht (bei Priwatt anschauen), dafür ist hier alles dabei mit der Halterung für den Boden und alle Kabel. Wollt ihr die Module an einer Wand montieren, ist das mit priWall Quattro auch möglich (bei Priwatt anschauen).