Dschungelcamp 2024: Start, Sendetermine und Kandidaten

Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde! Hier erfahrt ihr alles Wichtige über Kandidaten, Ausstrahlungsstart und Sendetermine.



Im berühmt-berüchtigten Dschungelcamp 2024 dürfen die Zuschauer demnächst wieder live vor dem Bildschirm verfolgen, wie sich die Promis im australischen Busch schlagen. Das Konzept ist bekannt: Die Bewohner leben auf engstem Raum in einfachen Verhältnissen und buhlen um die Gunst der Zuschauer. Auf den Gewinner oder die Gewinnerin warten neben dem Titel des Dschungelkönigs oder -Königin satte 100.000 Euro Preisgeld. Zoff, reichlich Tränen und knifflige Prüfungen sind da vorprogrammiert, ehe so mancher Teilnehmender verzweifelt schreit: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Allzu lange müssen sich Trash-TV-Fans glücklicherweise nicht mehr gedulden, denn die nächste Staffel wird in Kürze auf RTL zu sehen sein.

Wann startet das Dschungelcamp 2024 auf RTL?

Im Sinne der „IBES“-Tradition strahlt RTL die erste Folge der kommenden Staffel wie gehabt Mitte Januar aus. Am 19. Januar 2024 geht es pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr mit drei Stunden Dschungel-Unterhaltung los. In der aktuellen Staffel plant RTL mit 17 Liveshows sowie einem Wiedersehen. Falls ihr kein Live-TV habt, könnt ihr das Dschungelcamp 2024 auch im Stream in der Mediathek bei RTL+ verfolgen. Dort sind die Folgen parallel zur Ausstrahlung im Livestream oder im Nachhinein als Wiederholung jederzeit abrufbar. Falls ihr noch kein RTL+ habt, könnt ihr das Angebot für drei Monate als Premium-Variante für unter 10 Euro kaufen.



Die Sendetermine im TV gibt RTL wie folgt bekannt:



Folge 1: Freitag, 19.01.2024, um 20:15 Uhr

Folge 2: Samstag, 20.01.2024, um 20:15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 21.01.2024, um 20:15 Uhr

Folge 4: Montag, 22.01.2024, um 22:15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 23.01.2024, um 22:15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 24.01.2024, um 22:15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 25.01.2024, um 22:15 Uhr

Folge 8: Freitag, 26.01.2024, um 22:15 Uhr

Folge 9: Samstag, 27.01.2024, um 22:15 Uhr

Folge 10: Sonntag, 28.01.2024, um 20:15 Uhr

Folge 11: Montag, 29.01.2024, um 22:15 Uhr

Folge 12: Dienstag, 30.01.2024, um 22:15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 31.01.2024, um 22:15 Uhr

Folge 14: Donnerstag, 01.02.2024, um 22:15 Uhr

Folge 15: Freitag, 02.02.2024, um 22:15 Uhr

Folge 16: Samstag, 03.02.2024, um 22:15 Uhr

Folge 17: Sonntag, 04.02.2024, um 22:15 Uhr (Finale)

Folge 18: Montag, 05.02.2024, um 20:15 Uhr (Wiedersehen)

Wo wird das Dschungelcamp 2024 gedreht?

Seit der Erstausstrahlung liegt der Drehort für das deutsche Dschungelcamp fast ausschließlich in Australien. Es gab nur zwei pandemiebedingte Ausnahmen: 2021 drehte man eine Ersatzshow in Köln ab, 2022 zogen die Teilnehmenden in einen Nationalpark in Südafrika. Dieses Jahr ist das Dschungelcamp wieder in seiner „Heimat" Australien, genauer gesagt, auf einem ehemaligen Farmgelände in Dungay, New South Wales.

Wer moderiert das Dschungelcamp 2024?

Sonja Zietlow gehört von Beginn an inzwischen fast zum Inventar der Sendung. Bis 2012 wich ihr Moderator Dirk Bach nicht von der Seite. Ab 2013 löste ihn Daniel Hartwich ab. Seit Staffel 16 ist der Moderator Jan Köppen mit dabei und wird auch dieses Jahr die Ereignisse im Dschungelcamp kommentieren. Auch mit dabei: Dr. Bob, Urgestein und Notfallsanitäter des Dschungelcamps, der im Notfall jederzeit für Hilfe bereitsteht.

Welche Kandidaten machen beim Dschungelcamp 2024 mit?

Lange brodelte die Gerüchteküche über mögliche Kandidaten und Kandidatinnen. Nun steht allerdings fest, welche Stars und Sternchen ins Dschungelcamp einziehen. Es sind insgesamt 12, darunter einige höchst prominente Namen:

Anya Elsner (Ex-GNTM-Kandidatin)



David Odonkor (Fußballer)

Fabio Knez (Staubsauger-Vertreter)

Felix von Jascheroff (GZSZ-Schauspieler)

Kim Virginia (Reality-Star)

Leyla Lahouar (Ex-Bachelor-Kandidatin)

Lucy Diakovska (No Angels-Sängerin)

Mike Heiter (Influencer)

Sarah Kern (Designerin)

Twenty4Tim (Influencer)

Heinz Hoenig (Schauspieler)

Cora Schumacher (Model)



Wer hat das Dschungelcamp bereits gewonnen?

Bereits 16 Promis dürfen sich Dschungelkönig bzw. Dschungelkönigin nennen:

Staffel 1: Costa Cordalis

Staffel 2: Désirée Nick

Staffel 3: Ross Antony

Staffel 4: Ingrid van Bergen

Staffel 5: Peer Kusmagk

Staffel 6: Brigitte Nielsen

Staffel 7: Joey Heindle

Staffel 8: Melanie Müller

Staffel 9: Maren Gilzer

Maren Gilzer Staffel 10: Menderes Bağci

Staffel 11: Marc Terenzi

Staffel 12: Jenny Frankhauser

Staffel 13: Evelyn Burdecki

Staffel 14: Prince Damien

Staffel 15: Filip Pavlović

Staffel 16: Djamila Rowe



