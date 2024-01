Formel 1 2024 im Live-Stream & TV (DE, AT, CH) + Rennkalender

Die Formel 1 Rennsaison 2024 könnt ihr auch im Live-Stream verfolgen. So seht ihr die Rennen auch abseits des TV-Geräts im Garten oder im Bett auf dem Tablet. Welche Möglichkeiten ihr habt, die Formel 1 Rennsaison 2024 im Stream und TV zu verfolgen, erfahrt ihr hier.

Streamingdienste im Überblick Facts

Formel 1 2024 im Live-Stream & TV

Um Verstappen, Perez und Hamilton im Live-Stream zu erleben, habt ihr in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern unterschiedliche Möglichkeiten.

Anzeige

Deutschland

Anzeige

Im letzten Jahr lagen die Rechte komplett bei Sky, sodass nur vier Rennen kostenfrei über den YouTube-Kanal des Pay-TV-Anbieters übertragen wurden. Unerwartet kündigte Sky und RTL Ende 2023 jedoch eine erneute Zusammenarbeit an, sodass in der Rennsaison 2024 wieder 7 Rennen auch im Free-TV und Live-Stream (über RTL+) zu sehen sein werden.

Unter anderem wird der Auftakt am 2. März 2024 in Bahrain bei RTL zu sehen sein. Welche 6 anderen Rennen noch im Free-TV gezeigt werden, ist zurzeit aber noch nicht bekannt.

Für die 17 weiteren Rennen benötigt ihr aber weiterhin Zugriff auf den Sky-Sport-Sender. Diesen könnt ihr entweder über ein reguläres „Sky Q“-Abo mit Sport-Paket (ab 20 Euro pro Monat) oder das „Live-Sport“-Paket von Wow (ab 24,99 Euro pro Monat) sehen.

Anzeige

WOW Streaming Guthabenkarte 30€ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.01.2024 12:05 Uhr

Das „F1 TV Pro“-Abo bleibt aufgrund der Exklusivrechte von Sky deutschen Zuschauern weiterhin verwehrt. Mit dem hierzulande angebotenen „Access“-Abo könnt ihr lediglich das Leaderboard live verfolgen:

Österreich

In Österreich teilt sich die TV-Übertragung erneut zwischen ServusTV und ORF 1 auf. Die beiden Sender sind in Österreich kostenfrei im Live-Stream jeweils über ServusTV On und die ORF-TVThek zu sehen.

Alternativ könnt ihr das komplette Rennwochende aus verschiedenen Perspektiven und deutschen Kommentar auch mit dem F1-TV-Pro-Abo (64,99 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat) verfolgen.

Schweiz

In der Schweiz werden alle Rennen erneut auf SRF 1 übertragen. Ihr seht den Sender in der Schweiz kostenfrei im Live-Stream über Play SRF.

Alternativ könnt ihr das komplette Rennwochende aus verschiedenen Perspektiven und mit deutschem oder französischen Kommentar auch mit dem F1-TV-Pro-Abo (69,99 Euro im Jahr oder 8,49 Euro im Monat) schauen.

Formel 1 – Rennkalender 2024

Rennen Datum Rennstart

Ausstrahlung 1. Bahrain (Sachir) 2.3.2024 16:00 Uhr RTL & Sky/Wow 2. Saudi-Arabien (Dschidda) 9.3.2024 18:00 Uhr Sky/Wow 3. Australien (Melbourne) 24.3.2024 5:00 Uhr Sky/Wow 4. Japan (Suzuka) 7.4.2024 7:00 Uhr Sky/Wow 5. China (Shanghai) 21.4.2024 8:00 Uhr Sky/Wow 6. Miami (Miami) 5.5.2024 21:30 Uhr Sky/Wow 7. Emilia-Romagna (Imola) 19.5.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 8. Monaco (Monte Carlo) 26.5.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 9. Kanada (Montreal) 9.6.2024 20:00 Uhr Sky/Wow 10. Spanien (Barcelona) 23.6.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 11. Österreich (Spielberg) 30.6.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 12. Großbritannien (Silverstone) 7.7.2024 16:00 Uhr Sky/Wow 13. Ungarn (Hungaroring) 21.7.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 14. Belgien (Spa-Francorchamps) 28.7.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 15. Niederlande (Zandvoort) 25.8.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 16. Italien (Monza) 1.9.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 17. Aserbaidschan (Baku) 15.9.2024 13:00 Uhr Sky/Wow 18. Singapur (Singapur) 22.9.2024 14:00 Uhr Sky/Wow 19. USA (Austin) 20.10.2024 21:00 Uhr Sky/Wow 20. Mexiko (Mexiko-Stadt) 27.10.2024 21:00 Uhr Sky/Wow 21. Brasilien (Sao Paulo) 3.11.2024 18:00 Uhr Sky/Wow 22. Las Vegas (Las Vegas) 23.11.2024 7:00 Uhr Sky/Wow 23. Katar (Lusail) 1.12.2024 19:00 Uhr Sky/Wow 24. VAE (Abu Dhabi) 8.12.2024 14:00 Uhr Sky/Wow

Anzeige

Teams & Fahrer 2024

Team Fahrer Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Mercedes Lewis Hamilton George Russel Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz McLaren Lando Norris Oscar Pisatri Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Alpine Pierre Gasly Esteban Ocon Williams Logan Sargeant Alexander Albon AplhaTauri Yuki Tunoda Daniel Ricciardo Sauber Guanyu Zhou Valtteri Bottas Haas Kevin Magnussen Nico Hülkenberg

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.