Seit dem Jahr 2021 zeigt RTL die Serie „Sisi“, bei der die Lebensgeschichte von Elisabeth von Österreich-Ungarn, kurz „Sisi“, im Mittelpunkt steht. Derzeit gibt es drei Staffeln. Die letzten neuen Folgen wurden im Dezember 2023 veröffentlicht. Wie sieht es mit Sisi-Staffel 4 aus?

„Sisi“ ist beim RTL-eigenen Streaming-Dienst „RTL+“ zu sehen (zur Serie bei RTL+). Dort könnt ihr alle Folgen im Stream einschalten. Habt ihr die bisher verfügbaren 18 Episoden durchgeschaut, beginnt die Wartezeit auf Staffel 4. Eine Fortsetzung wurde bereits angekündigt. Bis es weitergeht, muss man sich aber noch etwas gedulden.

Sisi Staffel 4: Wann könnte die Fortsetzung erscheinen?

Ende Januar bestätigte RTL, dass eine vierte Staffel von Sisi erscheinen wird. Die Dreharbeiten sollen noch im Frühjahr starten. Einen konkreten Start-Termin nannte man aber nicht. In den vergangenen Jahren wurden die neuen Folgen jeweils im Dezember veröffentlicht. Man kann also vermuten, dass auch Sisi-Staffel 4 im Dezember 2024 erscheinen wird. 6 neue Folgen sind geplant. Termine für eine Free-TV-Ausstrahlung der Serie sind ebenfalls nicht bekannt. Das gilt sowohl für die neuen Episoden als auch für die früheren Ausgaben. Zuletzt lief die Serie im Dezember 2023 bei RTL im Fernsehen.

Der Trailer zur dritten Staffel:

Die Fortsetzung bestätigte Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL mit lobenden Worten für die Serienumsetzung (Quelle: Bavaria Film):

„‚Sisi‘ ist vor allem bei unseren Streamer:innen ein riesiger Erfolg. Die Event-Serie war 2023 zum dritten Mal in Folge die erfolgreichste Fiction-Eigenproduktion auf RTL+. Deshalb freuen wir uns sehr darauf, die Erfolgsserie mit einer vierten Staffel zu krönen.“

Sisi Staffel 4: Wann geht die RTL-Serie weiter?

Wie viele Staffeln es von Sisi bei RTL+ geben wird, ist noch nicht bekanntgegeben worden. Der Ausdruck „krönen“ in der Ankündigung könnte darauf hindeuten, dass die nächsten Folgen den Abschluss darstellen können. Gleichzeitig könnte RTL aber die große Beliebtheit bei den Fans aber auch zum Anlass nehmen, eine fünfte Staffel mit weiteren Fortsetzungen zu produzieren.

Für die Drehbücher der vierten Staffel sind Elena Hell und Robert Krause zuständig. Sven Bohse ist als Regisseur geplant. Die vierte Staffel knüpft an die Ereignisse der letzten Folgen an. Dort wurden die Unruhen in Wiener gezeigt, durch Franz‘ Sohn Rudolf zur Militärausbildung gebracht wurde. Sisi sieht sich in der Aufgabe, den Sohn zu beschützen. Dabei kommt es jedoch zu einer Entführung.

Wer „Sisi“ bislang noch nicht gesehen hat oder die Geschichte der legendären Kaiserin noch einmal erleben möchte, kann alle Sisi-Folgen der bisherigen Staffeln 1 bis 3 im Streaming-Angebot von RTL+ sehen. Die erste Staffel ist gratis verfügbar (bei RTL+ ansehen), ein kostenpflichtiges Abonnement wird für die weiteren Episoden benötigt. Den Zugang kann man 30 Tage lang gratis testen.

