Nydus: Live-TV wie RTL im Stream sehen – ist das legal?

Im Netz gibt es zahlreiche Angebote, bei denen man Live-TV-Sender wie RTL, ProSieben und Sat.1 streamen kann. Neben den Diensten wie RTL+ oder Joyn, die direkt von den Sendern betrieben werden, gibt es auch Anbieter wie Zattoo der Waipu.TV, bei denen sich Sender gebündelt abrufen lassen. Auch bei Nydus gibt es viele TV-Kanäle im Stream. Die Plattform funktioniert ohne Anmeldung und Abo. Ist das rechtens?

Streamingdienste im Überblick Facts

Die Live-Streams öffentlich-rechtlicher Sender wie ARD oder ZDF sind immer kostenlos und legal verfügbar. Ihr benötigt also dafür kein kostenpflichtiges Abonnement. Anders sieht es aber bei einigen Free-TV-Sendern aus. RTL gibt es zum Beispiel nur mit einer Abo-Option bei Zattoo (RTL bei Zattoo anschauen) oder Waipu.TV beziehungsweise mit dem Premium-Zugang direkt im hauseigenen Portal RTL+ (30 Tage gratis testen). Bei Nydus funktioniert der RTL-Live-Stream hingegen kostenlos und ohne Login.

Anzeige

Darf man TV-Sender bei Nydus im Stream ansehen?

Im Live-Stream-Angebot von Nydus gibt es auch den ORF-Live-Stream kostenlos in Deutschland. Der Sender ist eigentlich nur für Zuschauer in Österreich zugänglich. Auf der offiziellen Sender-Webseite wird der Zugriff aus Deutschland daher auch „aus rechtlichen Gründen“ blockiert. Gleiches gilt für ServusTV, das seit Anfang des Jahres nicht mehr in Deutschland ausgestrahlt wird.

Anzeige

Geld sparen beim Streaming Abonniere uns

auf YouTube

Das sind Anzeichen dafür, dass die Live-Streams bei Nydus so nicht von den Sendern vorgesehen sind. Im Disclaimer gibt man zwar an, dass die Website „Player-Codes“ anbietet, die von „offiziellen Inhabern mit Genehmigung“ eingebettet worden sind und „die kostenlosen HD- und Live-Medieninhalte wiedergeben“, allerdings gibt es zum Beispiel den RTL-HD-Live-Stream normalerweise direkt bei RTL, Zattoo oder Waipu.TV nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement. Auch ProSieben bietet sein Programm in HD-Qualität nur in kostenpflichtigen Abo-Optionen wie der hauseigenen „JoynPlus+“-Option an. Würde man anderen Anbietern die HD-Live-Stream gratis zur Verfügung stellen, schaden die Sender also damit den eigenen Angeboten.

Kostenlose TV-Streams ansehen: Ist das legal?

Auf der Programmübersicht der TV-Sender bei Nydus ist darüber hinaus ein RTL-Logo abgebildet, das nicht den Farben des offiziellen Logos entspricht. Ein Anbieter, der mit dem TV-Sender zusammenarbeiten würde, hätte vermutlich von RTL die Vorgabe, das Logo mit den richtigen Farbtönen, wie sie zum Beispiel hier zu sehen sind, zu nutzen. Auf der Übersichtsseite von RTL, mit Angeboten, bei denen man „RTL HD“ in Deutschland empfangen kann, sind zwar die bekannten Streaming-Dienste wie Waipu.TV und Zattoo aufgeführt, von einer Zusammenarbeit mit Nydus ist dort aber keine Rede.

Anzeige

Filmstreams im Internet: Was ist legal? Was nicht? Abonniere uns

auf YouTube

Bei den Live-Streams der einzelnen Sender gibt es zudem jeweils einen Link zu „Mirror“-Angeboten. Damit kann man auf einen anderen Server ausweichen, wenn eine Übertragung nicht mehr funktioniert. Das ist bei legalen und seriösen Streaming-Angeboten eher unüblich und wird vielmehr bei illegalen Streaming-Angeboten wie Kinox.to & Co. praktiziert, wenn zum Beispiel Rechteinhaber illegale Streams offline nehmen lassen.

Es gibt also einige Anzeichen dafür, dass die Streaming-Sender bei Nydus ohne Einverständnis der Rechteinhaber angeboten werden. Seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2017 ist auch das Ansehen offensichtlich unerlaubt bereitgestellter Inhalte für Zuschauer illegal. Es droht in solchen Fällen also eine Abmahnung oder andere Strafe.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.