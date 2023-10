Hiobsbotschaft für The-Last-of-Us-Fans: Ist das neue PS5-Spiel in Gefahr?

Seit Juni 2022 können sich Fans von The Last of Us auf ein Standalone-Multiplayer-Game zur beliebten PlayStation-Reihe freuen. Doch wie es aussieht, steht es nicht gut um das Projekt – das berichten jetzt jedenfalls Insider, die an der Entwicklung des PS5-Spiels beteiligt sind.

Naughty Dog entlässt Entwickler

Wie zwei Quellen gegenüber Kotaku berichten, hat Naughty Dog – Entwickler erfolgreicher Reihen wie The Last of Us und Uncharted – jetzt mehrere Mitarbeitende in den Bereichen Art und Produktion, aber vor allen Dingen Angestellte der Qualitätssicherung entlassen. Die Verträge laufen noch bis Ende Oktober und der Entwickler soll Druck auf betreffende und bestehende Mitarbeiter ausgebübt haben, damit die Meldung bis dahin nicht bekannt wird.

Es soll sich um mindestens 25 freiberufliche Mitarbeiter handeln, Vollzeitangestellte sind von den Entlassungen ausgenommen. Das Studio in Santa Monica reiht sich damit in eine Entlassungwelle ein, die gerade durch die Games-Industrie rollt.

Was passiert mit dem Multiplayer-Game von The Last of Us?

Dass es um die Entwicklung des Multiplayer-Games von The Last of Us nicht so gut steht, ist bereits seit Juni 2023 bekannt. Bloomberg hat berichtet, dass Naughty Dog bereits Ressourcen vom Projekt abgezogen hatte, nachdem die neu eingekauften Experten von Bungie eine negative Prognose zum aktuellen Stand in Bezug auf die Langlebigkeit des Live-Service-Games gegeben hatten.

Die jetzigen Quellen berichten davon, dass das kommende PS5-Spiel nicht aufgegeben wurde, allerdings momentan auf Eis gelegt ist. Ob also eine Neuausrichtung her muss oder in geraumer Zeit doch der Sargnagel für das Multiplayer-Game droht, ist schwer zu sagen. Fans können sich aber definitiv auf eine längere Wartezeit einstellen.

Bei Sony stehen einige gravierende Veränderungen an, nach 29 Jahren im Unternehmen verabschiedet sich der PlayStation-Chef höchstpersönlich:

