The Last of Us 2 ist endlich so richtig auf der PS5 angekommen: Ein Patch bringt ab jetzt eine wichtige Verbesserung – und laut Naughty Dog soll dies erst der Anfang sein.

Naughty Dog hat einen neuen Patch für den Horror-Survival-Hit The Last of Us 2 auf der PS5 releast. Der Patch ermöglicht es nun endlich, das Spiel mit einer Framerate von 60 FPS zu zocken.

The Last of Us 2: Höhere Framerate auf der PS5 ab jetzt verfügbar

Naughty Dogs Director of Communications, Arne Meyer, hat den Performance-Patch in einem Post auf dem PlayStation-Blog vorgestellt. Ab sofort könnt ihr euch die Version 1.08 von The Last of Us 2 auf eurer PlayStation 5 herunterladen und das kostenlose Upgrade in Anspruch nehmen. In den Display-Einstellungen könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr das Game lieber mit 30 oder 60 FPS spielen wollt.

Was der Sprung von 30 auf 60 FPS für einen Unterschied macht, könnt ihr euch im Trailer zum Patch anschauen:

Laut Meyer habe sich das Entwickler-Team eingehend mit der PS5-Hardware beschäftigt und der Patch stelle nur den ersten Arbeitsschritt auf der PlayStation 5 dar. Ob weitere Upgrades für TLOU 2 folgen werden oder damit andere Projekte gemeint sind, führte er nicht genauer aus.

The Last of Us: Remake und Fortsetzung in Planung?

Nachdem The Last of Us 2 letztes Jahr mit Preisen und Auszeichnung überhäuft wurde und bis heute über 300 „Spiel des Jahres“-Trophäen einsacken konnte, wird das Franchise laut Berichten der letzten Wochen erst einmal nicht zur Ruhe kommen.

Anscheinend ist ein „The Last of Us“-Remake für die PlayStation 5 in Arbeit und Autor und Game Director Neil Druckmann hat bereits bestätigt, dass Ideen und eine Struktur für eine Fortsetzung existieren. Allerdings sei es noch zu früh, um sicher sagen zu können, ob das Projekt wirklich entwickelt werden würde.

Wie gefällt euch der neue FPS-Patch für The Last of Us 2? Welche anderen Upgrades würdet ihr euch für das Spiel noch wünschen? Und freut ihr euch auf das Remake zum ersten Spiel? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!