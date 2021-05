Obwohl Microsoft und Sony harte Konsolen-Rivalen sind, gönnen beide Unternehmen ihrem Mitbewerber jeden Erfolg. Auch ein kontroverses Exklusivspiel für die PS4 kam bei Microsoft sehr gut an, wie ein internes Dokument nun unter Beweis stellt.

The Last of Us 2: Auch das Xbox-Team war begeistert

Sowohl Sony als auch Microsoft hatten in der letzten Konsolen-Generation einige interessante Exklusivtitel zu bieten. Die Xbox konnte mit Forza und Halo punkten, Sony hielt mit Spielen wie Uncharted 4, God of War und Horizon: Zero Dawn dagegen.

Ein PS4-Spiel übertrumpfte jedoch quasi alle anderen und sorgte für eine handfeste Kontroverse: The Last of Us 2. Der Third-Person-Shooter aus dem Hause Naughty Dog spaltete die Spielerschaft und hinterließ viel verbrannte Erde bei den Fans. Die Kritiker hingegen waren beinahe restlos begeistert, der aktuelle Metascore liegt bei 93 Prozent.

Doch nicht nur die Presse hielt The Last of Us 2 für ein echtes Meisterwerk, auch Sonys stärkster Konkurrent Microsoft war vom Spiel sehr angetan, wie ein interner Testbericht des Xbox-Teams zeigt. Vorsicht, der Text enthält einige Spoiler:

Microsofts internal review of the last of Us part 2.



I LOVE that they are doing this, the last of Us part 2, god of war, horizon ZD etc are some of the pinnacle games of last gen and i would love for Xbox to take some shots at matching them in addition to everything else. pic.twitter.com/bBuduEjQpw — Game+ (@GamePositiveYT) May 2, 2021

Ein kleiner spoilerfreier Ausschnitt aus der Review:

„Nicht jedes Spieldesign kann den Grad an visuellem Detail unterstützen, den es produziert. Und nicht jedes Team hat das Geld oder das Talent, um es zu produzieren, aber dieses Spiel setzt eine neue Messlatte für das, was wir hoffen sollten, in der nächsten Konsolengeneration erreichen zu können.“

Die Geschichte von The Last of Us 2 ließ die Emotionen der Spieler überkochen – schon der Story-Trailer ließ das erahnen:

The Last of Us 2: Tolle Geschichte, Top-Grafik, schlechtes Gunplay

Das Review-Team geht im Text darauf ein, was ihnen am Spiel besonders gut gefällt – doch auch negative Aspekte werden angesprochen. Während etwa die stark narrativen Sequenzen als „außerordentlich gut gelungen“ beschrieben werden, wird das Shooter-System des Spiels als unzureichend eingeschätzt.

Vor allem in Sachen Grafik setzt The Last of Us 2 laut der Review neue Maßstäbe, und auch die kontroverse Story des PS4-Hits kommt beim Xbox-Team gut an. Die Tester räumen zwar ein, dass jeder Spieler ein Recht auf seine subjektive Meinung hat, die Geschichte, die Naughty Dog erzählen wollte, handwerklich aber unfassbar gut vermittelt wurde.

Selbst Sonys größter Rivale Microsoft ist von The Last of Us 2 also mehr als angetan. Vielleicht wird Team Xbox also in Zukunft ebenfalls darauf setzen, ähnliche Spiele auf die Next-Gen-Konsolen zu bringen – die Spieler würden sich darüber auf jeden Fall freuen.