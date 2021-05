Die PS-Plus-Spiele für den Mai 2021 stehen bereits in den Startlöchern. Letzte Chance also, um sich die aktuellen 3 Gratis-Games zu sichern. Jetzt oder nie!

Der Monat Mai bricht an und das bedeutet für PS-Plus-Mitglieder wieder eins: Neue Gratis-Games! Doch das bedeutet auch, dass der Countdown für die drei Gratis-Spiele im April abläuft, davon zwei für PS4-Besitzer und ein brandneues Game für alle PS5-Besitzer. Die 3 Spiele können nur noch heute gesichert und heruntergeladen werden. Das sind die Gratis-Games:

Das atmosphärische Zombie-Abenteuer Days Gone ist ein Action-Adventure mit einer offenen Welt, in der ihr der Post-Apokalypse trotzen müsst. Dabei machen euch gefährliche Zombie-Horden das Leben schwer, während ihr der spannenden Story folgt. Seht euch den Trailer zu Days Gone einfach einmal an:

In Zombie Army 4: Dead War habt ihr es ebenfalls mit Zombies zu tun. Doch in Zombie Army 4 geht es deutlich skurriler zu. Nachdem Zombie-Hitler besiegt ist, erhebt sich eine neue finstere Macht, die es zu besiegen gilt. Stellt euch mit bis zu vier Spielern den Horden und nutzt dabei epische Waffen und elementare Kräfte, um euren Lieblings-Schlächter zu kreieren:

Oddworld: Soulstorm erhaltet ihr als frischen PS5-Release im PS-Plus-Abo. Schlüpft erneut in die Rolle von Abes und führt den Heldenepos des Vorgängers Oddworld: New ‚n‘ Tasty nahtlos fort. Taucht ein in die immersivere 2,9D-Umgebung, mischt die RuptureFarms-Fleischfabrik in Actionsequenzen ordentlich auf, oder löst spannende Rätsel:

Was ist eigentlich PlayStation Plus – und lohnt sich das?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ein PlayStation-Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus zu nutzen und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote im PlayStation Store, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro. Ab und an werden die einzelnen Abonnements auch reduziert angeboten.

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder ein Download-Code geschickt.