Um deine Daten auf der PlayStation 5 oder PlayStation 4 optimal zu schützen, ist die 2-Faktor-Authentifizierung ein absolutes Muss. Wir zeigen dir, wie du die wichtige Funktion aktivierst.

Die Daten deiner PlayStation sind nur so sicher wie dein Passwort. Deshalb ist es wichtig und empfehlenswert deine Konsole zusätzlich zu schützen. Der beste Weg dafür ist die Zweistufige Verifizierung, auch 2-Faktor-Authentifizierung genannt. Ebenfalls gängig ist die Abkürzung 2SV, kurz für 2-Step Verification.

So funktioniert die 2-Faktor-Authentifizierung

Bei der Zweistufigen Verifizierung wird dein PlayStation-Konto mit deiner Mobilfunknummer verbunden. Sollte jemand versuchen, sich auf deinem Account einzuloggen, wird zunächst ein Bestätigungscode auf dein Handy geschickt. Erst wenn dieser eingegeben wird, ist das Login erfolgreich.

Damit du nicht jeden Tag einen neuen Code eingeben musst, kannst du deine primären Geräte allerdings auch speichern. Somit wird beispielsweise keine zusätzliche Bestätigung notwendig, wenn du dich an der PlaySation in deinem Wohnzimmer einloggst. Sollte hingehen an einem dir fremden Computer ein Login-Versuchen stattfinden, ist dieser durch die Zweistufige Verifizierung abgesichert.

PlayStation: 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren

Du kannst die Zweistufige Verifizierung sowohl im Browser als auch über deine Konsole selbst aktivieren.

Im PlayStation 5 Menü einstellen:

Öffne im Hauptmenü die Einstellungen oben rechts.

oben rechts. Wähle Benutzer und Konten.

Im Menü Konto findest du den Punkt Sicherheit.

findest du den Punkt Wähle Zweistufige Verifizierung.

Im Browser einstellen:

Melde dich mit eurem Konto auf PlayStation.com an.

Klicke auf dein Profil und wähle Kontoeinstellungen.

Im folgenden Menü wählst du auf der linken Seite den Punkt Sicherheit.

Hier kannst du den Status der Zweistufige Verifizierung auf aktiv schalten.

Die Zweistufige Verifizierung schützt dich im Falle des Falles davor, dass Hacker trotz deines Passwortes Zugriff auf deine Daten erhalten. Damit es gar nicht erst soweit kommt, solltest du allerdings jederzeit darauf achten, welche Daten du öffentlich preisgibst und ob dein Passwort sicher genug ist. Wie ein ideales Passwort aufgebaut ist und wie du es dir problemlos merken kannst, erfährst du im verlinkten Artikel.