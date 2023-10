Stardew Valley: Schöpfer ist bereit für Film – unter einer Voraussetzung

Der Schöpfer von Stardew Valley traf den Geschmack der Pixelspiel-Fans voll und ganz und hat inzwischen eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Diese würde sich sicherlich über eine Filmadaption freuen, und auch der Entwickler zeigt Interesse – allerdings unter einer bestimmten Bedingung.

Stardew Valley Facts

Stardew Valley: Ein Film mit namhafter Unterstützung

Das Landwirtschaftssimulationsspiel wurde 2016 veröffentlicht und ist mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren weltweit äußerst erfolgreich. Im Laufe der Jahre hat der Schöpfer und Entwickler Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, eine beeindruckend große Fangemeinde um sich versammelt, die nun gespannt auf sein kommendes Spiel Haunted Chocolatier wartet.

Doch die Marke Stardew Valley hat weit mehr zu bieten als nur das Videospiel. Es gibt mittlerweile nicht nur Merchandise und ein Brettspiel – mit Festival of Seasons steht für 2024 außerdem eine Konzerttour in den Startlöchern.

Angesichts dieses Erfolgs wäre eine Filmadaption zweifellos lohnenswert. Schließlich erfreuen sich Videospielverfilmungen in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. Der Schöpfer von Stardew Valley wäre durchaus bereit, an einer solchen Produktion mitzuwirken, jedoch nur, wenn bedeutende Namen wie Studio Ghibli oder David Lynch daran beteiligt wären (Quelle: IGN).

Noch nichts von Haunted Chocolatier gehört? Macht euch einen ersten Eindruck:

Haunted Chocolatier | Das neue Spiel des Stardew-Valley-Machers

2023 hatte gleich mehrere erfolgreiche Videospieladaptionen

Im Jahr 2023 gab es bereits mehrere äußerst erfolgreiche Videospieladaptionen. Dazu gehören der Super-Mario-Bros.-Film, die Serie zu The Last of Us sowie der Horrorfilm Five Nights at Freddy's, die allesamt bei der Masse sehr gut ankamen.

Dies zeigt, dass das Genre an sich nicht entscheidend ist. Wenn also große Namen wie Studio Ghibli oder David Lynch Interesse an einer Verfilmung von Stardew Valley zeigen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Produktion ein Erfolg wird.