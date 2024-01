The Last of Us 2: Kennt ihr schon diese 14 Easter Eggs?

1 / 15

Genaues Umsehen lohnt sich in The Last of Us 2 ungemein, denn sehr viele Easter Eggs und Referenzen verstecken sich an allen Ecken und Enden. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die besten Easter Eggs im Spielverlauf und verraten, was es mit ihnen auf sich hat.

Easter Eggs gehören auch in The Last of Us 2 zum guten Ton und die Level sind vollgepackt mit Anspielungen und Referenzen auf andere Spiele von Entwickler Naughty Dog. Zum Beispiel gibt es aber auch Easter Eggs zur PS Vita oder in Bezug auf Filme und Musik. Die besten Beispiele zeigen wir euch auf den Folgeseiten unserer Bilderstrecke!

Die besten Easter Eggs in The Last of Us 2

Eine verstaubte PlayStation 3, Warhammer-Figuren oder die Antwort der Entwickler auf „Twilight – Biss zum Morgengrauen“ sind nur einige Beispiele der Easter Eggs im zweiten Teil des Endzeit-Abenteuers.

Wollt ihr alle Anspielungen auf Spiele, Filme und Musik entdecken, müsst ihr echte Adleraugen haben, denn teilweise sind diese sehr gut versteckt. Oder aber ihr klickt euch durch unsere Bilderstrecke, in der wir euch alle relevanten Easter Eggs zeigen.

