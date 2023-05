Immer wieder hört man den Begriff „Hamdullah“ oder liest die Abkürzung „HMDL“. 2016 hat die deutsche Rap-Größe Sido mit dem gleichnamigen Song dafür gesorgt, dass der Begriff nochmals ordentlich an Bekanntheit in Deutschland gewonnen hat. Doch was bedeutet Hamdullah übersetzt überhaupt und wo kommt es her?

Hamdullah / Hamdulillah – Übersetzung & Bedeutung

Wer keine muslimischen Freunde in seinem Freundeskreis hat, wird von Hamdullah vielleicht noch nicht gehört haben. Die Hamdala ist der arabische Ausspruch „al-Hamdu li-Llāh“ (alhamdulillah, kurz hamdulillah) und bedeutet übersetzt „Lob sei Gott“ beziehungsweise „Gott sei Dank“.

Da Muslime sowie arabischsprechende Juden und Christen den Satz „al-Hamdu li-Llāh“ so oft im alltäglichen Sprachgebrauch nutzen, ist die Phrase „Hamdala“ entstanden, was so viele bedeutet wie „al-Hamdu li-Llāh-sagen“. Vergleichen kann man Hamdullah mit dem im Westen weiterverbreiteten und bekannten hebräischen Begriff „Halleluja“, was übersetzt so viel wie „preiset den Herren“ bedeutet.

Abkürzung HMDL

Mit „HMDL“ hat sich noch eine kürzere Form im Netz verbreitet. So wird die Abkürzung von Hamdulillah gerne in sozialen Netzwerken als Hashtag oder im privaten Chat über Messenger verwendet.

Wann wird Hamdullah benutzt?

Im Gegensatz zur Redewendung „Inschallah“, was übersetzt „so Gott will“ bedeutet, sagt man „al-Hamdu li-Llāh“ für gewöhnlich nach einer Handlung oder um Gott im Nachhinein für etwas zu danken. So kann man ihm beispielsweise für eine nahrhafte Mahlzeit oder eine gute Note danken.

Ebenso wird „al-Hamdu li-Llāh“ anstelle eines „Gesundheit“ als Spruchformel nach dem Niesen genutzt oder am Morgen, um Gott für den neuen Tag zu danken. Auch die Frage „Wie geht es dir?“ kann man mit „al-Hamdu li-Llāh“ beantworten, was in diesem Fall dann so viel bedeutet wie „Gott sei es gedankt, dass es mir gut geht.“

