Prime-Hammer: Amazon schnappt Sky Exklusiv-Deal weg

Das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt findet ab 2024 eine neue Heimat als Stream. Amazon Prime Video sichert sich die Übertragungsrechte für Wimbledon und verändert damit die Tennislandschaft für deutsche Fans. Sky-Kunden schauen in die Röhre.

Statt Sky: Wimbledon-Stream exklusiv bei Amazon

Überraschend hat Amazon Prime Video die Übertragungsrechte für das berühmte Wimbledon-Turnier erworben. Ab 2024 wird das Rasenturnier in Deutschland und Österreich exklusiv über den Streaming-Dienst von Amazon zu sehen sein. Die 2024 Wimbledon Championships werden vom 1. bis 14. Juli gezeigt (Quelle: Amazon).

Damit endet die bisherige Übertragung durch Sky, wo das Turnier in Deutschland bisher zu sehen war. Der Wimbledon-Vertrag mit Amazon läuft bis 2027 und stellt eine deutliche Erweiterung des Sportangebots von Prime Video dar. Bislang bot Prime Video vor allem Fußballübertragungen der Champions League an.

Während die Rechte nun bei Amazon liegen, ist die Besetzung des Kommentatoren- und Moderatorenteams noch unklar. Amazon hat angekündigt, Details dazu in den kommenden Monaten zu veröffentlichen. Das Prime-Abonnement, das für den Zugang zum Stream notwendig ist, kostet derzeit 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr.

Weitere Fragmentierung der Tennis-Streams

Der Wechsel von Wimbledon zu Amazon ist Teil einer größeren Veränderung in der Landschaft der Tennis-Übertragungsrechte in Deutschland. Tennisfans müssen künftig noch genauer hinschauen, wo welches Turnier übertragen wird – und was damit eventuell für zusätzliche Kosten auf sie zukommen.

Sky hat kürzlich seine Tennis-Berichterstattung durch den Erwerb der Rechte an den WTA-Damen-Turnieren erweitert, sich aber gegen eine Verlängerung der Wimbledon-Rechte entschieden.

Zudem hat Sportdeutschland-TV überraschend die Rechte für die US Open übernommen, die ebenfalls kostenpflichtig gestreamt werden. Die Übertragungsrechte für die Australian Open und die French Open liegen bei Discovery, welches diese Turniere unter anderem bei Eurosport zeigt. Für Tennisfans bedeutet das, dass sie mehrere Abonnements benötigen, um die Grand-Slam-Turniere verfolgen zu können.