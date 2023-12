Takis in Deutschland kaufen: Wo gibt es die Kult-Chips günstig?

Pringles und Pombären waren gestern – der aktuelle Trend-Snack im Chips-Format sind die „Takis“. Der Snack spielt in diversen Filmen und Serien eine Hauptrolle, die scharfen Sorten sind zudem Hauptbestandteil von „Hot Challenges“ bei TikTok. Kann man Takis auch in Deutschland kaufen?

Netzkultur Facts

Der Snack stammt aus Mexiko, ein Land, das für scharfe Speisen bekannt ist. Die bekannteste Sorte ist „Fuego“ mit der lila-farbenen Verpackung. Falls ihr die Chips beim Supermarkt in eurer Nähe nicht finden könnt, werft einen Blick auf Amazon. Dort bekommt ihr die Takis in verschiedenen Geschmacksrichtungen normalerweise zu einem fairen Preis. Allerdings müsst ihr euch gleich mit einem 10er-Pack eindecken. Einzeltüten sind normalerweise deutlich teurer.

Wo kann man Takis kaufen?

Bei den Supermärkten gehören die Takis nicht zum Standardsortiment. Es gibt aber einzelne Filialen, in denen der Snack in Deutschland schon entdeckt wurde. Vor allem bei Rewe und Edeka-Märkten soll die Chance groß sein, Takis in Deutschland zu kaufen. Während eine Packung der Chips in manchen Filialen bis zu 7 Euro kostet, gibt es sie im 10er-Pack bei Amazon schon rechnerisch für circa 3 Euro pro Tüte (bei Amazon ansehen).

Oft sind sie aber nur in bestimmten Regionen verfügbar. Bei Tankstellen sowie spezialisierten Candy-Shops und Läden mit südamerikanischen Spezialitäten sowie Händlern, die sich auf den Verkauf von scharfen Soßen spezialisiert haben, ist die Wahrscheinlichkeit, die Chips zu finden, ebenfalls groß.

Takis in Deutschland: Darauf sollte man achten

Bei der Suche nach Takis sollte man beachten, dass es verschiedene Varianten gibt, die entweder für den mexikanischen und US-amerikanischen oder den europäischen Markt produziert werden. Die europäischen Chips werden in Madrid hergestellt, das „Original“ in Übersee. Kenner bemerken den geschmacklichen Unterschied in der Regel und stellen fest, dass die europäischen Chips nicht ganz so scharf sind. Die Original-Fuegos müssen aus Mexiko oder USA importiert werden, daher kosten sie in der Regel weitaus mehr.

Sind Takis ab 18?

In den sozialen Medien gibt es viele Kanäle, die sich mit den Takis beschäftigen. Bei YouTube findet man zum Beispiel Videos, in denen entweder der Geschmack hochgepriesen oder verteufelt wird.

Bei TikTok werden verschiedene (auch gefährliche) Challenges mit den besonders scharfen Sorten gezeigt. Die Chips werden aber auch anderweitig thematisiert:

Im Fernsehen spielen die Chips zum Beispiel in der Amazon-Serie „The Wilds“ eine größere Rolle (zur Serie bei Amazon Prime).

Es gibt einige Berichte, nach denen der Snack besonders gesundheitsschädlich sein und ein erhöhtes Krebsrisiko verursachen soll. In verschiedenen Untersuchungen konnte das zwar nicht bestätigt werden, Ärzte und Wissenschaftler warnen aber vor einer erhöhten Gastritis-Gefahr durch den übermäßigen Verzehr (Quelle: Snopes). Immer wiederkehrende Magenerkrankungen können in der Folge ein Krebsauslöser sein.

Takis Chips Box - 5x Takis Blue Heat 56g und 5x Takis Fuego 56g Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.12.2023 13:34 Uhr

Generell gibt es für scharfe Lebensmittel keine Vorgaben, dass sie erst an Leute ab 18 Jahren verkauft werden dürfen. Nachdem es aber durch diverse TikTok-Challenges zu medizinischen Notfällen gekommen ist, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vor solchen Mutproben und sehr scharfen Lebensmitteln (Quelle: ZDF). In den ersten Bundesländern wurden extrem scharfe „Hot Chips“ daher bereits verboten (Quelle: Spiegel). Beliebte Taki-Sorten gehören aber nicht dazu. An anderer Stelle berichten wir über ei anderes Kult-Essen, den „Surströmming-Fisch“.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.