„A a ben, warem a ben ben, warem ben ben ben“ – so oder so ähnlich lauten die Lyrics des 1999 erschienenen Electro-Songs „Bla Bla Bla“. Der Titel stammt von Gigi D’Agostino, der auch danach unter anderem mit „The Riddle, La passion“ und „L’amour toujours“ Welterfolge feiern konnte, die man bis heute auf guten Partys hört. Was wurde aus Gigi D’Agostino und was macht er heute?

Besonders bekannt sind die Video-Clips zu den Songs „Bla bla bla“ und „The Riddle“ mit den gezeichneten Figuren. Nach seinen großen Erfolgen um das Jahr 2000 herum ist es 2023 sehr ruhig um Gigi D'Agostino geworden.

„Bla Bla Bla“ & „The Riddle“: Was wurde aus Gigi D’Agostino?

Der aus Italien stammende Gigi D’Agostino gilt als einer der wichtigsten und erfolgreichsten Künstler des Italo-Dance-Genres. Auch abseits seiner Heimat feierte er einige Erfolge. Seine erfolgreichste Zeit hatte er zur Jahrtausendwende, wo er mit den bereits genannten Songs auch in Deutschland und Österreich die Charts stürmen und sich mehrere Goldauszeichnungen verdienen konnte.

Die Veröffentlichungen nach dem 2001-Hit „L’amour toujours“ konnten nicht mehr an die alten Hits anknüpfen, bevor er 2018 mit dem Song „In My Mind“ sogar erstmals auf Platz 1 der deutschen Singles-Charts landen konnte. Dabei handelte es sich aber um ein Re-Release eines vorher veröffentlichten Liedes, bei dem der Musikproduzent Dynoro unerlaubt die Melodie aus „L’Amour toujours“ genutzt hat (Quelle: Neue Westfälische). 2020 erschien mit „Hollywood“ ein weiteres Lied von D’Agostino. 2023 ist es jedoch ruhig um den Musikproduzenten geworden, was einen traurigen Hintergrund hat.

Wie geht es Gigi D'Agostino 2023?

Nachdem man längere Zeit nichts Größeres von Gigi D’Agostino gehört hat, wendete sich der italienische Künstler im Dezember 2021 per Social Media an seine Fans. Dort veröffentlichte er an seinem 54-Geburtstag die traurige Nachricht, dass er an einer schweren Krankheit leidet (Quelle: Gigi D'Agostino bei Facebook). Er erwähnte zwar nicht, um welche Krankheit genau es sich handelt, allerdings klang seine Nachricht schwer mitgenommen: „Es ist ein ständiger Schmerz, der mir keinen Frieden lässt. Das Leiden frisst mich auf“.

Im darauffolgenden Monat veröffentlichte er ein Bild, das ihn an einem Rollator zeigt. Gleichzeitig bedankte er sich bei seinen Fans für die vielen Kraft spendenden Nachrichten, die ihn über seine sozialen Kanäle erreicht haben. Seitdem hat sich Gigi D’Agostino aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Lediglich im November 2022 gab es noch einmal ein Update von Luigi Celestino Di Agostino, wie er richtig heißt. So zeigte er sich im Herbst kommentarlos, aber mit einem Lächeln, bei Instagram.

