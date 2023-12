ZZ Top Tour 2024: Tickets & Termine in Deutschland – wann & wo?

„ZZ Top“ gehören zu den Legenden der Rock-Musik. Bereits seit 1969 sind die Texaner unterwegs. Im kommenden Jahr habt ihr die Gelegenheit, Billy Gibbons und Co. live auf der Bühne zu sehen. Es wurden einige Deutschland-Konzerte von ZZ Top 2024 angekündigt. Der Ticket-Vorverkauf beginnt bereits heute.

Netzkultur Facts

Zum Start wird es die ZZ-Top-Tickets ab heute, Mittwoch, den 13. Dezember 2023 bei Adticket.de und Reservix geben. Der Vorverkauf beginnt um 11:00 Uhr. Ab Freitag, den 15. Dezember 2023 werden die Tickets für den allgemeinen Vorverkauf bei anderen Anbietern freigegeben. Dann geht es ebenfalls um 11:00 Uhr los (ZZ Top bei Eventim ansehen).

ZZ Top live in Deutschland: Städte und Termine

Zuletzt waren ZZ Top vor 5 Jahren in Deutschland. Das sind die Termine der „Elevation Tour“ 2024:

Dienstag, 02.07. Halle, Peißnitzinsel

Freitag, 05.07. Bonn, Kunst!Rasen

Samstag, 06.07. Berlin, Zitadelle

Sonntag, 14.07. München, Tollwood Festival

Die offizielle Tour-Ankündigung mit allen Europa-Terminen bei Facebook:

ZZ Top ist aus der Welt der Gitarrenmusik nicht wegzudenken. 2004 wurde die Band in die „Rock‘n‘Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Die Band ist nicht nur wegen ihrer Songs so berühmt geworden, sondern auch wegen des Äußeren. Die langen Vollbärte und Trenchcoats sowie Sonnenbrillen als Markenzeichen dürften auch Nicht-Fans kennen.

Vorsicht beim Ticketkauf: Das solltet ihr vorher wissen Abonniere uns

auf YouTube

ZZ Top Tour 2024: Tickets im Vorverkauf ab heute

Die Tour 2024 wird die erste Gelegenheit sein, Elwood Francis live an der Gitarre zu erleben. In der Vergangenheit war Francis als Gitarrentechniker für die Band aktiv, seit Sommer 2021 füllt er den Platz für den verstorbenen Dusty Hill aus. Bei den Konzerten dürfen sich Fans auf die Hits der letzten 55 Jahre freuen. Das letzte Studioalbum „La Futura“ erschien 2012, ein neues Werk ist laut Gitarrist und Sänger Billy Gibbons aber bereits in der Mache.

The Very Baddest of Zz Top (Double Disc Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.12.2023 10:29 Uhr

Neben Songs wie „Gimme All Your Lovin‘“, „Got Me Under Pressure“ und „La Grange“ könnte es also auch einige Song-Premieren bei der ZZ-Top-Tour 2024 zu hören geben. Hier könnt ihr die wichtigsten Hits im Stream anhören:

Zur Einstimmung auf die Tour im nächsten Jahr könnt ihr bei Prime Video den Auftritt „Live At Montreux 2013“ ansehen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.